Antonio Ortuño, un 'pata negra' en el corte del jamón

El mundo del jamón es un sector que a Antonio Ortuño siempre le había atraído. Una casualidad del destino hizo que con tan solo 22 años se sumergiese en él de pleno, y ahora esté a punto de representar a Almería en el Campeonato de Andalucía de la Liga Nacional de Cortadores de Jamón. "Un día falló el cortador de jamón del restaurante donde trabajaba y pensé: Pues vamos a ello. Empecé y me fui fuera de Almería a hacer un curso para prepararme. Eso te da unas bases pero la práctica es fundamental".

A partir de ahí empezó a practicar el corte del jamón cada vez más. Tres años después, su evolución ha sido imparable y muy rápida. "Ahora me pongo a pensar en cómo empecé y me río de mí mismo. He dado un cambio radical a base de trabajo, esfuerzo y cogiendo consejos de los maestros de la vieja escuela, todos los días aprendes algo nuevo".

Ortuño actualmente desarrolla su carrera profesional en el Espacio Gastronómico Tony García donde lo apoyan al 100% y creen el gran talento de este almeriense. "Siempre he estado en restaurantes donde el jamón se toca mucho, y en el Espacio Gastronómico Tony García el que toca el jamón soy yo o el propio Tony, porque soy muy maniático, y me gusta sacarle el rendimiento máximo, pero a parte de ser cortador de jamón soy camarero", explica a Diario de Almería.

A pesar de tener 25 años, Antonio Ortuño ha conseguido labrarse una gran reputación en el mundo del jamón, donde ya se ha enfrentado en dos ocasiones a los mejores profesionales del país en otros concursos. "Si te ganas la reputación en el mundo del jamón es por trabajo, pero tienes que mantenerla" y añade que "mi técnica es nunca darme por vencido, puedo tener rivales muy buenos pero seguro que yo le pongo más ganas".

Unas ganas, ilusión y talento que ha conseguido transmitir hasta tal punto que hace unos días "recibí la llamada sorpresa de Pepe Torrecillas y Benito que son los directivos de la Asociación Nacional de la Liga de Cortadores de España y me seleccionaron para representar a Almería en la final que se hace en Chiclana el día 30 de junio a las 20:00 horas de la tarde. Fue una cosa muy bonita que no me esperaba siendo tan joven", explica.

Un acontecimiento en el que está trabajando con todo su empeño para posicionar a Almería en el lugar que merece: "me estoy preparando ya todo porque tengo muchas ganas. Haré decorado para intentar hacer un plato muy creativo y que el premio se quede aquí en Almería. Voy con muchas ganas e ilusión".

Lo cierto es que Antonio Ortuño suele ser el perfil más joven de las diferentes competiciones a las que se ha presentado: " Suelo competir con gente que lleva diez o quince años cortando jamón y yo llevo cuatro. Para mí ya es un sueño estar en la élite. El hecho de llevar cuatro años cortando jamón, el aprendizaje rápido que he hecho, y de la noche a la mañana estar en Cáceres con los mejores cortadores de España, gente con mucha reputación en el mundo del jamón y quieras o no simplemente con el hecho de estar con ellos ya te sientes grande".

Como no podía ser de otra manera, Antonio Ortuño confía plenamente en que Almería consiga el título de Capital Española de la Gastronomía 2019. En este sentido, confiesa que "en Almería siempre ha habido buenos productos como jamones, vinos, quesos, pescado, verduras...y buenos servicios. Creo que somos una de las ciudades número uno tanto a nivel nacional como internacional porque exportamos muchos productos. A mi me gustaría que nos diesen el título de Almería Ciudad Gastronómica 2019, ya que sería revivir nuestra gastronomía y que no se quede anclada en ningún lado, y suba cada vez más. Es algo que nos merecemos".

En este camino, va de la mano de su patrocinador principal, el Espacio Gastronómico Tony García de la capital almeriense. Además, con él también colaboran la Cuchillería almeriense Filofiel, y la empresa murciana de jamones Buarfe. "También cuento con el apoyo de mi familia, que para mí es fundamental".

Este joven almeriense demuestra así que no hay metas cuando el talento y la ilusión son imparables.