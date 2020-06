Antonio Pérez Rubio, la imagen y la voz de John Lennon en Almería.

El cantante y guitarra Antonio Pérez Montoya, conocido en los ambientes musicales como El Rubio es uno de los guitarras y cantantes almerienses surgidos en la década de los años ochenta. Nacido en Almería el 12 de octubre de 1969 en el currículo de este profesor que aparcó hace unos años la docencia para dedicarse a su gran pasión la música, figura una nómina de excelentes conjuntos de Almería que han paseado la historia del pop rock interpretando versiones de los grandes hits de los años sesenta a nuestros días.

Se adentra en el mundillo de la música con los 18 años recién cumplidos con un ilusionante grupo llamado The Clan y tras vivir una corta experiencia en esta formación, en el año 2006 funda el grupo XLL editando un primer álbum titulado”The hearts in the Bones”. Ya en 2008 se reencuentra con varios antiguos compañero de The Clan y construyen una dinámica banda de “covers” , a la que bautizan como MP4 resucitando los grandes hits dela música pop nacional e internacional de aquellas añoradas décadas. La inquietud y creatividad de este músico no decae y un año más tarde, junto al cofundador de MP4 nacen Los Vinilos.

Y llega otra etapa importante en su carrera artística. Pérez Montoya formo parte de Beatles Conecttion un ambicioso proyecto que desde su fundación han sido el principal referente beatlemano almeriense con la entrada y salida de otros componentes siempre liderados por el incombustible Chipo Martínez.

Hace once años fue noticia el gran recital que dieron el 30 de enero de 2009 en la terraza de Gestoría Arcos en Puerta de Purchena recordando el concierto de The Beatles que hacía 40 años de su magnífica actuación en Londres. Allí estaban, los mejores Beatles Conecttion, entre ellos Antonio Perez Montoya. Músicos de categoría.

Luego surgió Magical Mistery Tour, otra atractiva apuesta hasta llegar a su nueva formación FM Frecuencia Modulada con El Rubio liderando el grupo y arropado por unos extraordinarios instrumentistas se ha convertido sin género de duda, por su gran calidad y su potente sonido en directo en el gran referente de Almería en lo que al pop rock se refiere, pero tampoco se puede obviar su presencia comz voz principal y guitarra rítmica con The Karamel- los que actuaron en Liverpool-y en esta formación se reencontró de nuevo con Chipo y el bajista Pepe Blanes. Su experiencia en los estudios de grabación tuvieron un referente junto a Jose Luis Gayo con el álbum “Thank to your love” y su canción “China”.