Artistas y estrellas Michelin arroparán el estreno del nuevo spot de ‘Sabores Almería’

Una joven promesa de la cocina

Tras el estreno del spot promocional de la marca, el finalista de ‘Masterchef Junior 5’, Juan Antonio, elaborará dos platos de inspiración almeriense con productos de la marca ‘Sabores Almería’. Para dar a conocer los detalles del showcooking y las recetas que ha creado para el estreno, el ‘minichef’ Juan Antonio, acompañado de su madre y del alcalde de María, Francisco Martínez, municipio en el que reside, han visitado al presidente de la Diputación. Durante la visita, Juan Antonio, ha explicado a Javier A. García, cómo se inició en el mundo de la cocina y lo que le ha supuesto su paso por ‘Masterchef Junior’: “Me gusta experimentar con nuevas recetas y para este showcooking he creado dos platos con mucho sabor a mar pero sobre todo a Almería ya que utilizaré productos de la provincia. Me siento muy orgulloso de poder participar en este acto y de hacer lo que más me gusta que es cocinar con los exquisitos productos que tenemos en nuestra tierra” ha explicado Juan Antonio. El presidente de la Diputación, Javier A. García, ha subrayado el gran talento que tiene Juan Antonio en la cocina y le ha agradecido su interés y disposición a participar con este showcooking en el estreno del spot ‘Sabores Almería’: “Para nosotros es un privilegio contar en un acto como éste con actores, empresarios de la marca, chefs de reconocido prestigio y el presente y futuro de la restauración que encarnan personas como Juan Antonio. El próximo miércoles 23 llenaremos de sabor a nuestra provincia el corazón de Madrid de la mano de los que más saben de gastronomía del país y con los que hacen la materia prima de sus platos de nuestra provincia”.