La Banda Sinfónica viaja por la historia de la música a través de épocas y estilos

Un programa que viajó a otras épocas, recorrió diferentes estilos e imprimió multitud de ritmos en las piezas que conformaron el programa del concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Almería, que actuó en el parque de las Almadrabillas junto al Cable Inglés.

El concierto arrancó con Can’t take my eyes off you, de B. Gaudio y B. Crewe, para dar paso a música de película con Misión Imposible. Posteriormente, interpretaron Abba Gold donde se incluyeron fragmentos de canciones como Dancing Queen, Fernando, Mamma Mía...

La Banda Sinfónica cambió totalmente de tercio y los ritmos de volvieron más trepidantes con El Cumbanchero para traer fiesta y alegría. Algunos asistentes conseguían que el concierto no fuera únicamente instrumental y le ponían letras a las piezas.

El concierto estuvo dirigido por Alfonso Maribona, que fue explicando cada pieza. “Caravan es un tema muy tocado en el mundo, que se aleja de los estandares clásicos”, describió. Familias completas acudieron al concierto en una agradable noche, que estaba acompañada por la brisa del mar y la estampa onírica que aporta el Cable Inglés en cualquier escenario. Tango for a toreador fue una pieza donde la influencia española y argentina se dieron la mano para hacer bailar al público. Incluso, una madre se le pudo ver bailar junto a su bebé.

Otras piezas que interpretaron bajo la característica de la sincronización fue Frenesí, Copacabana, The Blues Factory, Malagueña, La Paloma, Desafinado, The Pink Panther, distintos éxitos de Frank Sinatra, Tico-Tico y canciones de Deep Purple.