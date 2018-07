Batalla de notas de música con la OCAL

Bajo la batuta y la viola de Michael Thomas, el concierto de la Orquesta Ciudad de Almería consiguió levantar al público que disfrutó de un completo repertorio en la Iglesia Parroquial de Santiago.

El programa de la Orquesta Ciudad de Almería estuvo compuesto principalmente por tres autores: Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704), Johann Sebastian Bach (1685-1750) y Giovanni Battista Peroles ((1710-1736).

La primera parte estuvo compuesta por piezas instrumentales y se salía del tradicional sonido de la OCAL con la pieza Battalia à 10 in D Major, C.61. (Sonata-Die liederliche Gesellschaft von allerley Humor-Presto-Aria-Die Schlacht-Adagio. Lamento der Verwundten Musquetirer), de Heinrich Ignaz Franz von Biber. El sonido emulaba perfectamente a una batalla, porque en muchas de sus partes no se escuchaba un sonido al unísono sino que estaba difuso en un lucha de notas musicales. Algunos de los fragmentos, en cambio, sí que apaciguaban a los asistentes que acudieron a la Iglesia Parroquial de Santiago.

Esta primera parte fue una ida y venida de ritmos y alternancia de emociones, que consiguió arrancar los primeros aplausos del público. Pero muchos de los asistentes estaban esperando a la aparición de la soprano Susana Casas y mezzosoprano Carolina Gilabert. También se interpretó el Concierto de Brandemburgo Nº 3 BMW 1048(Allegro-Adagio-Allegro), de Johann Sebastian Bach.

Ya con las dos artistas sobre escena y la conexión de las dos voces consiguieron convencer al público. La parte en solitario de la soprano la ejecutó de forma emotiva y con una técnica totalmente depurada. Por su parte, la mezzosoprano también tuvo su espacio más individual y pudo lucir su capacidad vocal.

Las piezas de Staba Mater, de Giovanni Battista Pergolesi, fueron las más numerosas. Estuvieron compuestas por: Stabat Mater Dolorosa, Cujas animam gementem, O quam tristis et afflicta, Quae moerebat et dolebat, Quis est homo qui non fleret, Vidit suum ulcem natum, Eja Mater fons amoris, Fac ut ardeat cor meun, Sancta Mater istud agas, Fac ut portem Christi moetem, Inflammatus et accensus y Quando corpus morietur.

Fue un repertorio cargado de melancolía y cargado de sentimiento. En ocasiones, fuerza; en otras, desasosiego; pero siempre bajo la línea de la tristeza. Las dos cantantes con libreto en amo llevaron el peso del concierto y se convirtieron en el centro de todas las miradas y atenciones del público.

La Orquesta Ciudad de Almería es el máximo exponente de la vida cultural de la capital y provincia almeriense. Además de su director titular, Michael Thomas, ha sido dirigida por Pablo González, Vladimir Ashkenazi, Pablo Christopher Coin, Lavard, Skou-Larsen y contado con solistas como David Bisbal, Tomatito, Estrella Morente, Ara Malikian, Plácido Domingo… Participa regularmente en festivales como el Certamen Internacional de Guitarra Julián Arcas, el Ciclo de Música Sacra de Almería y el Festival de Música Española de Cádiz, entre otros. También destaca su reciente estreno en el Teatro Real. Su actual director titular fue el fundador de la Cleveland Concertante y durante décadas compaginó sus compromisos internacionales con proyectos de composición e interpretación con músicos de todos los estilos.

La mezzosoprano Carolina Gilabert comenzó sus estudios en Juventudes Musicales con Coral Morales, continuando en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla.

Ha sido solista en proyectos sinfónico-corales con la Orquesta de la Universidad de Granada y la Orquesta de la Universidad de Koblenz (Alemania). En el ámbito operístico ha interpretado a Dorabella en Cosi Fan Tutte y Cherubino de Las Bodas de Fígaro.