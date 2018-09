La cocina de antes, sin tonterías

El arte de la cocina es materia inagotable para los medios audiovisuales y el mundo editorial. El que ha publicado la tijoleña Consuelo Jordá Mateo, y lleva por título 'Cocina conmigo', se sale del guión vanguardista. No destapa las más modernas técnicas sobre cocina molecular ni desvela los últimos secretos sobre esferificaciones, espumas y 'aires', geles y gelatinas, tan en boga en la actualidad.

Su libro, a la venta al precio de 20 euros y presente en la librería Picasso, de Almería, homenajea a la cocina más tradicional con una recopilación de 400 recetas del muestrario de antes, las de sin tonterías, y tiene, además, fines solidarios.

Su autora, una apasionada de la cocina y tan inquieta como vitalista y comprometida, destinará en su integridad los fondos obtenidos de este trabajo a las organizaciones no gubernamentales Proclade Bética y Ayuda al Desarrollo, así como a la Asociación Española Contra el Cáncer Así lo hizo en 2002 cuando consiguió los apoyos de Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Tíjola y publicó su primer trabajo 'Cocina Popular de Tíjola' , del que se llegaron a vender 1.500 ejemplares entre tres reediciones. La tirada ahora ha sido de 500 ejemplares.

Ensaladas con entremeses; conservas, legumbres y verduras o caldos, sopas y potajes son algunas de las propuestas contenidas en este libro. La larga nómina toca los platos de arroz y pastas, se adentra en los de carnes, aves y caza, y desvela secretos para los pescados y mariscos. Y no se olvida de los postres, de las tartas y dulces, licores helados y refrescos, y reserva incluso un capítulo a los jabones y consejos útiles como los de aliñar aceitunas o hacer místela, entre otros.

Las más de 400 páginas y fotografías de este volumen esconden 9 años de preparación y una pasión por aprender más y dejar testimonio por escritode lo visto, olido y degustado de otras cocinas regionales en incontables viajes, y de toma de apuntes. "Hay una receta de mi madre y de mis abuelas -Consuelo e Isabel con quienes empezó a cocinar en ollas de barro al fuego de leña-, y de amigas y conocidas de Tíjola", cuenta a Diario de Almería.

Con Socorro, su fiel hija, ejerciendo de su secretaria personal, y la ayuda de algunas amigas, ha recuperado recetas antiguas y se ha dado el lujo incluso de dar su toque personal a algunos platos y de desvelar secretos culinarios guardados por el tiempo y el celo de la envidia. "Las recetas que he publicado son muy fáciles de hacer", asegura.

Orgullosa pero no engreída, comenta que "nadie que haya seguido los consejos de mis recetas me ha dicho que no le han salido algún plato", comenta.

El suyo no es sólo un testimonio de su propia vida y devoción por la cocina. Las recetas gozan de todos los parabienes y han pasado su particular 'ITV' en los fogones de la autora. "Todas están debidamente justificadas. Las he escrito tras hacerlas yo misma", descubre sin soberbia.