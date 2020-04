Blanco Sonido, primer grupo de El Ejido que grabó un disco

Hay un aspecto importante que no se debe de olvidar, como es la cantera de la provincia porque muchos de los buenos músicos o intérpretes que han tenido repercusión fuera de la geografía almeriense son naturales de diversos municipios de la provincia. Los ejemplos más claros los tenemos en el incombustible Manolo Escobar- ejidense- , Los Puntos- originarios de Cuevas del Almanzora- Andrés Caparrós, garruchero y algunos más como es el caso de Cristo de Haro- Ex Flames- Los Iberos o Trébol, nacido en Vera o Juan Mena natural de Adra, ex Flames y Los Continentales.

El recuerdo en el ecuador de los años setenta, es para el grupo Blanco Sonido. Se formaron en la barriada ejidense de Santa María del Águila. Varios jóvenes inquietos y con ilusión decidieron un buen día abrir las fronteras de su música fuera de nuestra provincia. Durante más de seis meses estuvieron ensayando a fuerte ritmo, mañanas y tarde, preparándose para dar el salto. Fue en el verano de 1972 cuando decidieron irse a Palma de Mallorca, en pleno apogeo del pop español.

No fue un camino de rosas. Durante tres meses lograron subsistir actuando casi gratis en los numerosos locales de la isla donde la competencia apretaba. El grupo tenía confianza en su trabajo y llegó la recompensa. Un día actuando en el club El Rodeo, el propietario del local sigue de cerca su actuación y le firma un contrato por un año. Definitivamente fijan su residencia en Palma y empieza la aventura de grabar su primer disco. Lo hacen en la primavera de 1973. La cara A del single la titularon Ven a cantar y en la cara B una agradable melodía a la que llamaron Marian. El disco pasó con más pena que gloria, pero sirvió para fortalecer la afición de estos jóvenes que unos años más tarde se disolvieron. En esta primera formación del conjunto se encontraban los hermanos Juan Polo ex solista de Los Rivers y Pepe, naturales de Santa Maria del Águila, Antonio de Haro, guitarra solista y exmiembro de Los Gringos, Lorenzo, organista y Aniceto, guitarra baja.