Un paseo por el mar de plástico roquetero en una visita guiada

Almería amanece cada día rodeada de dos aguas. El mar de plástico y el Mediterráneo. Los invernaderos roqueteros son los protagonistas de las visitas teatralizadas, organizadas por el Área de Comercio, Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Por ello, hace pocos días casi medio centenar de turistas llegados de todas partes de España y del extranjero tuvieron la oportunidad de ver un invernadero por dentro y aprender todos los entreseijos que conlleva cuidar de las plantas.

Ahora es el comienzo de la cosecha para la mayoría de agricultores de la zona. Ángel Gallardo, agricultor del municipio, tiene sus hectáreas de tierra por el Hoyo Cuenca. "Llevo desde los once años dedicándome a ésto. La agricultura que hay en Almería es la mejor. Se producen las mejores verduras del mundo. Estas visitas las hago con mucho gusto. Acompaño a Eva, ella como guía y yo como instructor, explicando todo acerca de la crianza de los cultivos: el riego, la implantación de los bichos, el cuidado en general. En la última excursión los llevé a la nave de dos hectáreas dónde tengo plantados el pimiento california amarillo en crecimiento. Todos quedaron sorprendidos. Les conté en media hora todo el cuidado que conlleva. He realizado cuatro visitas y aún me queda una, la próxima el día 5 de septiembre", aseguró el agricultor.

Este tipo de actividades están dentro de la programación que se hace por la delegación de Comercio, Turismo y Playa desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Pertenece a las visitas guiadas o teatralizadas que se hacen durante los meses de julio, agosto y septiembre. Una de ellas es ésta. Se trata de una de las visitas que más éxito tiene. El objetivo es potenciar y promocionar la imagen agrícola. El origen y el transcurso del crecimiento de una planta. Que conozcan un invernadero, la estructura que tienen... Disponemos de una fanpage en Facebook que en tan sólo un año ha conseguido 23.000 seguidores porque nuestro objetivo es enseñar Roquetas a todas las partes del mundo. También, desde hace poco tiempo, tenemos una aplicación móvil llamada Turismo Roquetas de Mar, como la de Facebook, dónde se pueden consultar todas las actividades que llevamos a cabo, explicó Luis Miguel Carmona, concejal de Turismo de Roquetas de Mar. "La idea es dar a conocer puntos de Roquetas que pasan desapercibidos para los turistas e interesados. Es el segundo año que realizamos este tipo de actividades. La visita se llama una ciudad y dos mares. Vemos un poco mediante un agricultor cómo es la plantación y todo el engranaje de la crianza de los cultivos. Muchos de ellos pasan con el coche y no son conscientes de lo que ocurre en un invernadero. La mayoría de los participantes son de fuera, Madrid, Zaragoza, Granada..., pero muchos roqueteros también se animan a visitarlos. Casi un centenar la última vez", declaró Eva Romero, guía turístico de las visitas.

Este mar de plástico es una de las pocas construcciones humanas que se puede ver desde satélites y estaciones espaciales. Al contrario de la gran Muralla China, como ya dijo hace años el astronauta español Pedro Duque. La historia de los invernaderos en Almería arranca en el año 1963, cuando el organismo Instituto Nacional de Colonización puso en marcha un ensayo comparativo de cultivos de hortalizas.