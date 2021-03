Bravely Default II, rol clásico con mucha enjundia

El género de los RPG (del inglés role-playing games, juegos de rol) se ha convertido en todo un clásico dentro del amplio y variado catálogo con el que cuenta la videoconsola híbrida de Nintendo, la Switch. No en vano, los amantes de este tipo de juegos tienen grandes títulos como Pokémon Espada y Escudo, Pokémon Let’s Go, Pikachu! y Let’s Go, Eevee!, Xenoblade Chronicles 2, Fire Emblem: Three Houses, Octopath Traveler, Dragon Quest XI S: Ecos de un pasado perdido o Valkyria Chronicles 4, por citar algunos.

Pero para los amantes de los juegos de rol, de los clásicos, de los turnos, de los números en pantalla, de la emoción y la victoria en el último suspiro, faltaba uno en este catálogo: Bravely Default. Y Square Enix ha dado respuesta a sus fans con la segunda parte para traer otra aventura de corte clásico con el mejor rol de combates por turnos, como ya hiciera con los títulos de la familia de consolas de Nintendo 3DS: Bravely Default y Bravely Second: End Layer. La calidad de esta aventura la avala la tradición y el buen saber hacer de esta compañía de referencia en el género del rol clásico gracias a sagas legendarias como Final Fantasy o Dragon Quest y que ya sorprendieron a los usuarios de Nintendo Switch con otra joya del rol por turnos con Octopath Traveler.

Bravely Default II está protagonizado por una nueva formación de los Héroes de la Luz y, una vez más, el acompañamiento musical viene de la mano del compositor Revo. Aquí nos tocará embarcarnos en una trepidante aventura junto al nuevo elenco de carismáticos personajes que protagonizan esta entrega: Seth, un joven marinero que decide ayudar a Gloria, la princesa de un país en ruinas al que robaron sus cristales mágicos, en su cruzada para recuperarlos y devolverlos a su lugar de origen. Para ello contarán con la ayuda de Elvis, un erudito que explora el mundo en busca del asterisco necesario que le ayude a descifrar el libro mágico que le dejó su maestro, y la mercenaria profesional Adelle, contratada por el mago para acompañarle en su viaje y servirle de protección frente a los peligros que les acecharán.

Tanto los fans de la saga como los nuevos disfrutarán de su depurado sistema de combate basado en la estrategia por turnos con el característico sistema de Puntos Brave (PB), con el que podemos llevar a cabo un mayor número de acciones por turno o acumularlas protegiéndonos para gastarlas en turnos venideros, sigue siendo la principal seña de identidad de la saga y que permite infinitas posibilidades en los combates si sabes usarlo sabiamente en función del enemigo al que te enfrentas.

Además, para aumentar la riqueza de cada batalla y su componente estratégico, será clave entrenar cada personaje en el trabajo adecuado, gastando los puntos de experiencia adquiridos y combinando todas las habilidades desbloqueables para cada personaje. Y, como en todo gran juego de rol clásico, los objetos que nuestros personajes lleven equipados modificarán nuestros atributos, dotando a cada personaje de nuevas fortalezas y debilidades que tendremos que saber gestionar correctamente.

Todo ello con un acabado gráfico notable y muy colorido que Switch mueve a la perfección y con un cuidado obsceno por el detalle que denota que es una superproducción que ofrece horas y horas de diversión por delante. Si te gusta el rol y la fantasía, ya tienes un nuevo objetivo y no te va a defraudar. ¿Aún te lo estás pensando?

Hemos podido realizar el análisis de este juego gracias a una clave digital que Nintendo España nos ha remitido.