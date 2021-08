José Cabrera toreará en La Granja de San Ildefonso antes de Villaseca de la Sagra

El novillero almeriense José Cabrera participará este próximo domingo 8 de agosto en el primer Certamen de Novilladas ‘Judión de Oro’ de La Granja de San Idelfonso, en el cual se medirá a novillos de ‘Coquilla’ Sánchez Arjona.

Un certamen, este, al cual consiguió entrar el novillero local después de su gran actuación en la plaza francesa de Vic- Fezensac dando dos vueltas al ruedo.

Actualmente, José Cabrera se encuentra entrenando en Mora (Toledo) junto al maestro Eugenio de Mora para intensificar la preparación de cara a este compromiso y seguir dando toques de atención que lo lleven a tomar la alternativa más pronto que tarde.

Cabrera ha tenido un gran comienzo de temporada, algo que le ha permitido también estar acartelado en la mayor Feria de Novilladas de España como es la de Villaseca de la Sagra, concretamente en el concurso de ganaderías de la misma. Junto a estos dos compromisos, a buen seguro que en los próximos días el propio novillero almeriense anunciará varias fechas más de cara a septiembre.

Cabrera, como decimos, participará el 12 de septiembre a las 18:30 horas en la citada novillada desafío de encastes con novillos de Miura, Partido de Resina, Prieto de la Cal, Victorino Martín, Cuadri y Conde de Mayalde. Junto al almeriense harán el paseíllo Cristian Pérez y Miguel Aguilar.

En esta misma Plaza de Toros de Villaseca de la Sagra, dentro del XXI Alfarero de Oro 2021, también comparecerá el novillero almeriense de adopción Jorge Martínez, flamante ganador del Circuito Andaluz de Novilladas. El de Totana lidiará novillos de Jandilla el lunes 6 de septiembre a las 18:30 horas junto a los también novilleros Diego San Román y Manuel Perera.

Como indicó Cabrera, “todo dependía de Vic-Fezensac. Antes de ese día no tenía nada y ahora el teléfono de mi apoderado está sonando”. Y es que, pese a no pasear triunfos, sus dos vueltas al ruedo significaron un toque de atención para que las próximas ferias de novilladas cuenten con el almeriense en sus carteles.‘Nunca he dicho que no a ningún tipo de encastes, ni a ningún tipo de ganaderías. Cualquier novillo o hierro te sirve para seguir creciendo, para descubrir un registro más. Lidiar novilladas denominadas “duras” es un camino duro, pero todo esfuerzo tiene su recompensa y ya se están empezando, poco a poco, a ver los frutos’, dijo José Cabrera.