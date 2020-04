Cajas de música difíciles de parar

‘You are a love song’ “es una canción sobre no pedir perdón por quien eres, muy diferente a no aceptar tus propios errores. Ambas cosas forman parte de la idea de crecimiento personal. Canta a la valentía y como debemos aceptar nuestro propio camino sin compararnos con los demás”, explica Carlos.

‘Loss‘, el primer EP de Carloss, ya disponible en las plataformas

Carlos Salazar ha publicado este año 2020 su primer EP bajo el nombre artístico de Carloss. El disco, titulado ‘Loss’, consta de cinco canciones, todas ellas en inglés: ‘Birds’, que trata sobre la libertad que sentiría al ser como un pájaro y evoca ciertos sentimientos de nostalgia; ‘I never know”, que fue el single de promoción y habla sobre la incertidumbre de no saber cuándo una relación va a salir adelante o se va a acabar, ‘If’, la más experimental y que expresa el paso a la oscuridad y la elegía a las cosas con las que se ha perdido el contacto; ‘Ritual’, sobre el proceso de inspiración; y ‘Epiphany’, la mas potente del album sobre la duda de la existencia del verdadero amor. “Es un proyecto que llevaba tiempo queriendo hacer y cuando pude empecé a escribir canciones. Estaba pasando por una ruptura que me dejó marcado, y además estaba viviendo un momento de crisis muy profunda, donde todo se puso del revés y me costó meses comenzar a ver la luz. El EP va sobre el dolor de la ruptura y sobre ciertos sentimientos como la soledad, el deseo de volver con la otra persona, la adultez, y la pérdida de autocontrol cuando dependes de una persona y la depresión”, explica Carlos. El EP se puede escuchar en todas las plataformas streaming.