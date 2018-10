León, Castellón, La Rioja y Lugo, en las XI Jornadas Gastronómicas de La Encina

Este viernes, inauguración y fiesta en Plaza Vieja

"Este momento histórico", definió el alcalde de Almería tras anunciarse la capitalidad gastronómica de 2019. En ese mismo momento anunció que este viernes, 25 de octubre, a partir de las nurve de la noche habrá una fiesta abierta bajo el nombre 'Almería 2019 Has No Limits', la cual tendrá lugar en la Plaza Vieja, un espacio en el que ya se visualiza una gran lona que anuncia que Almería será la Capital Española Gastronómica en 2019. A dicha hora comenzará el concierto del grupo 'Music Has No Limits'. Como dijo el alcalde, Ramón Fernández Pacheco, merece la pena celebrarlo y por eso "queremos emplazar a todos los almerienses, de la ciudad y de toda la provincia, a que nos acompañen en esta noche especial para todos". La fiesta coincide con la inaugurción de estas jornadas.