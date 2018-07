Concierto de Verano en la Cantera de la Recreación Histórica de Macael

El Concierto de Verano de la Asociación Cultural Musical de Macael tuvo un escenario muy especial este año, la Cantera de la Recreación Histórica junto al Bulevar.

Abrió el concierto la Banda Juvenil, interpretando Foxwood Overture, Clog Dance y Pirates of the Caribean. Estos jóvenes están dirigidos por Jesús Lupiáñez López, que no pudo estar presente y Benito hizo su labor.

Tras ellos era el turno de la Banda de Música Patronato Musical Aguileño, invitados este año, que interpretaban Suspiros de España, La Torre del Oro y Los Miserables, bajo la batuta de Juan Rojo García.

Finalizaba el recital la Banda de Música, dirigida por José Jiménez Oliver, que interpretaba Font Negra (pasodoble), Trips II y Pixar Movie Magic. Para poner el colofón final con la canción a Macael escrita por Antonio Sabiote.

La actuación fue espectacular y consiguió atraer a muchos espectadores que se mostraron encantados con este concierto tan especial.