Concurso de relatos de Wikanda para conocer historias de misterio

Cómo participar con un artículo en este certamen

Para participar es necesario registrarse como usuario en Wikanda o en alguna de las locapedias provinciales y, una vez elaborado el artículo, cumplimentar el formulario de participación que se encuentra en las mismas. Los artículos que no tengan ficha de inscripción no entrarán a concurso. La plataforma Wikanda es una enciclopedia independiente basada en un sitio web colaborativo que puede ser editado con facilidad por la ciudadanía. El proyecto cuenta con el impulso de la Junta de Andalucía a través del Consorcio Fernando de Los Ríos, y consta de una plataforma de contenido basada en el sistema Mediawiki, estructurada en un wiki genérico, Wikanda, y 8 locapedias provinciales. El presente certamen consiste en la creación de un artículo original en la plataforma de Wikanda (www.wikanda.es) o en cualquiera de las locapedias provinciales que forman parte del proyecto: Almeríapedia, Cádizpedia, Córdobapedia, Granadapedia, Huelvapedia, Jaénpedia, Málagapedia o Sevillapedia. El Consorcio Fernando de los Ríos, gestor del proyecto Wikanda, en colaboración con Círculo Rojo, editorial experta en la temática, determinará la composición del jurado, integrado por autores reconocidos, de cada provincia, y expertos en el género literario del concurso, además de personal de gestión del proyecto, y valorará cada artículo en función de la originalidad, corrección y adecuación a la filosofía y contenidos del concurso. Como requisito sine qua non para participar se establecerá una extensión mínima de palabras y una guía de estilo que podrá consultarse en las bases. Una vez finalizado el plazo de presentación de artículos el jurado procederá a revisar y preseleccionar un número determinado de artículos de cada categoría, de los que se determinarán el ganador y dos finalistas. El nombre del artículo ganador del concurso se hará público, tras la deliberación y fallo del jurado, a través de todos los canales de Wikanda.