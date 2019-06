Crash y Spyro vuelven con toneladas de nostalgia

La década de los 90 marcó la infancia y la juventud de muchos jóvenes ya que fueron los primeros en jugar con una consola de Nintendo o con una PlayStation. Ahora esos chicos, conocidos como millennials, han crecido, madurado y más de uno habrá emprendido la tarea de ser padre o madre pero, ¿y si pudiesen volver a esos días de diversión sin fin a golpe de “click”, y además enseñar a sus hijos sus personajes favoritos?

Por esta razón, Activision acaba de presentar la remasterización de los dos juegos más famosos de los 90: Crash Team Racing Nitro-Fueled y Spyro Reignited Trilogy para PC y Nintendo. Dos títulos que devuelven a la juventud a esos padres y madres que disfrutaron en su infancia de grandes dosis de diversión.

De esta forma, desde este pasado 21 de junio ya podemos disfrutar de las aventuras del marsupial más famoso de los 90 con Crash Team Racing Nitro-Fueled, la nueva remasterización del clásico Crash Nitro Kart que vuelve con todas sus pistas, personajes y modos del juego original, además de la reinvención de todas las pistas del título original y todas ellas en calidad HD ofreciendo una versión mejorada de un juego que, pese a todo, ha sabido muy bien envejecer pese al paso del tiempo.

Crash Team Racing ya está a la venta y Spyro Trilogy llega a Switch y PC el 3 de septiembre

Padres e hijos disfrutarán de este juego engañando a sus adversarios, perdiéndose en el modo aventura, o compitiendo contra ellos o amigos en el multijugador online.

Por otro lado, el famoso dragón púrpura aterriza en Nintendo Switch y PC también totalmente remasterizado. Spyro Reignited Trilogy estará disponible en estas dos plataformas a partir del 3 de septiembre. La trilogía contará con los títulos de Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! y Spyro: Year of the Dragon.

Este pequeño dragón hará las delicias de los más pequeños surcando los cielos y traerá numerosos recuerdos a los padres más nostálgicos. La trilogía acerca más de 100 niveles a superar, diseños completamente nuevos de los personajes, nuevas recompensas, ambientes mejorados en su totalidad, controles actualizados, banda sonora remasterizada, iluminación a estrenar y una cinematografía recreada que introducirá a los jugadores en el mundo de Spyro al 100%.

Actualmente está disponible en PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y la familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluyendo Xbox One X y llegará a partir del 3 de septiembre a las plataformas Nintendo Switch y PC, a través de Steam, por primera vez.