El Cristo de la Buena Muerte ya anuncia el I Cartel de FOCOAL por las calles de la ciudad

El primer cartel de Semana Santa de los Fotógrafos Cofrades de Almería (FOCOAL) ya está en las calles de la ciudad. Durante estos días comenzará a llenar establecimientos y negocios de la capital y también de la provincia para anunciar la llegada de una nueva Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Ayer jueves tuvo lugar la presentación en un Salón de Plenos de Diputación que se quedó pequeño para acoger este acto, preparado minuciosamente por la propia asociación. En la mesa central estuvo el presidente de Diputación, Javier A. García; el presidente de FOCOAL, José Alfredo Felices; el autor de este primer cartel, Alberto Bascuñana; el presentador del mismo, Padre Ángel Becerra; y el portavoz del Equipo de Gobierno de Diputación, Fernando Giménez.

Tras los protocolarios saludos, y sin muchas dilaciones, el presidente de la institución provincial y el autor de la instantánea desvelaron el cartel a todos los asistentes. Se trata de una imagen tomada, precisamente, en la calle Navarro Rodrigo a la altura de la Diputación Provincial, que sirvió de escenario ayer para su presentación. El cartel, con el Cristo de la Buena Muerte al fondo, está en un tono blanco y negro y se vislumbra también parte del cortejo de la Hermandad de las Angustias, "una corporación muy vinculada a nosotros", reconoció Javier A. García.

Después de esto fue el sacerdote Ángel Becerra quien cogió el micrófono y se postró ante el cartel para describir al público lo que veía en dicha instantánea. "Lo primero que veo en este cartel es mucha luz, la luz de Cristo, la luz del mundo. Lo importante del cartel es ver lo que no se ve. Es intuir y soñar lo que no se ve", aseveró. Tras dar la enhorabuena al ganador de este primer concurso, Becerra prosiguió: "esta imagen me tiene enamorado desde hace muchos años. Soy muy devoto del Cristo de la Buena Muerte aunque es cierto que, por mi situación actual, también me he enamorado de otro crucificado como es el Cristo del Amor. Vosotros, los fotógrafos, debéis de ver lo que dicta el corazón antes de pulsar el gatillo para hacer la instantánea". Con un poema al titular cristífero de Angustias concluyó su intervención con un caluroso aplauso por parte de los asistentes.

Los vicepresidentes de FOCOAL, Antonio Jesús Orts y Ginés Valera, fueron los encargados de entregar el trofeo a Alberto Bascuñana. Por su parte, Jorge Cazorla entregó el trofeo a José Alfredo Felices, presidente de FOCOAL y tercer clasificado de este primer concurso. José Luis Molina, entre tanto, entregó una placa al presentador del cartel, Ángel Becerra mientras que el propio José Alfredo Felices fue el encargado de entregar un detalle también a Javier A. García por su colaboración desinteresada en este evento. Tras ello, tomó la palabra para agradecer a FOCOAL que confiase en Diputación para presentar este primer cartel y agradeció a todos los fotógrafos participantes en dicho concurso, tanto a los ganadores como al resto, ya que "buena parte de culpa de que la Semana Santa de Almería haya sido declarada de Interés Turístico Nacional la tienen los fotógrafos", dijo. "Estamos ya acostumbrados a encontrarnos los chalecos negros de FOCOAL que van precediendo o siguiendo a los pasos. Gracias a vosotros por colaborar a que veamos imágenes que van más allá de lo que pueda apreciar el ojo de cualquier persona. Y enhorabuena también al jurado, un jurado de tal categoría que da miedo nombrarlo con fotógrafos nacionales e internacionales", indicó Javier A. García.

El acto concluyó con una magnífica saeta de Rocío Zamora que se perfiló ante el cartel para dar paso a su desgarrada voz y con la protocolaria foto de familia.