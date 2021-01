Cruz Roja Juventud recoge casi 1.000 juguetes para más de 900 niños de la provincia

Cruz Roja Juventud ha superado las expectativas de su tradicional campaña de recogida de juguetes ‘Sus derechos en juego’ y ha logrado casi 1.000 juguetes para más de 900 niños y niñas vulnerables.

Uno los objetivos de la Campaña ‘Sus derechos en juego’, consiste en dotar a las familias en dificultad social con niños y niñas a su cargo, de juegos y juguetes, “y todo enmarcado en un sistema de trabajo real con estas personas para que se cumplan los objetivos de transmisión de valores y juego saludable”, señala Ana Montoro, técnica de Cruz Roja Juventud en Almería.

Pero, además de superar los retos marcados para esta campaña, que habitualmente se desarrolla durante los meses de noviembre y diciembre, la recogida y entrega ha estado marcada además por la pandemia generada por la COVID-19: “Como pudimos observar durante el estado de alarma, una de las demandas por parte del territorio para los niños, niñas y jóvenes que atendemos eran los recursos lúdicos y, por ello, entregamos más 434 juguetes nuevos, no bélicos, y no sexistas, además, de la guía ‘Imagina con CRUZ ROJA’ para poder educar a los padres, madres y tutores legales en el juego”, explica Montoro.

La Campaña ‘Sus derechos en juego’ va mucho más allá del reparto de juguetes. “El principal fin de esta acción es promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores en el contexto escolar y familiar”, apunta la técnica de Cruz Roja Juventud.

“Desde Cruz Roja Juventud entendemos el juego como una vía de difusión de cualquier propuesta educativa y pedagógica. Invertimos todos nuestros esfuerzos para que, en la época más significativa del año, ningún niño o niña se quede sin recibir un juego o juguete”, recalca Ana Montoro.

¿Qué tipo de juguetes contempla la Campaña?

· Nuevos: por equidad y no discriminación, para que todos los niños y niñas tengan un juguete nuevo. De acuerdo con el principio de Imparcialidad, resulta imposible tener que discriminar a algunas personas dándoles juguetes de segunda mano, no creemos que haya infancia de primera e infancia de segunda categoría. Además, no podemos garantizar que un juguete sea 100% seguro una vez se ha sacado de su envoltorio original.

· No bélicos y no sexistas y preferiblemente educativos: para favorecer actitudes de respeto y cooperación. Los juguetes son elementos transmisores de valores sociales. A través del juego los niños y niñas adquieren conocimientos y comportamientos. Si fomentamos que la infancia utilice juguetes educativos estaremos favoreciendo valores como la tolerancia, diversidad, respeto, igualdad…

· Medioambientalmente sostenibles: fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.