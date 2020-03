Cuevas del Almanzora no da ni un paso atrás.

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, a través de la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad y el CMIM, conmemoró el Día Internacional de la Mujer bajo el lema En igualdad, ni un paso atrás, con la lectura de un manifiesto a las puertas del consistorio.

La concejala de igualdad Melchora Caparrós fue la encargada de leer el manifiesto conmemorativo esta mañana en el municipio. Como manifestó, “las mujeres, la mitad de la población del planeta, vive y habita en él en clara desventaja con los hombres, admitiendo la necesidad de diseñar políticas públicas que corrijan esta situación de desigualdad y clara discriminación. Hay muchos datos que constatan que aún queda mucho por conseguir. 2020 es una gran oportunidad para no dar ningún paso atrás con miras a lograr la igualdad de género”.

“Luchar por la igualdad, la no discriminación, la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad debe ser un objetivo prioritario de las agendas políticas en todos los niveles. Apelamos a la movilización de la sociedad en su conjunto. Las mujeres no podemos y no debemos dar un paso atrás”.Dentro del programa de actividades que se preparó para conmemorar este día se incluyen la Cena de convivencia por el Día de la Mujer que tendrá lugar esta noche y la V Ruta senderista por la igualdad que se celebrará el domingo día 8 en Guazamara.

Para más información contactar con el CMIM en los teléfonos 950618461/62 o el mail serviciossociales@cuevasdelalmanzora.es.