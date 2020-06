Desescalada de imprudencia

Ya sabemos que todas las provincias andaluzas han pasado a la siguiente fase, incluidas Málaga y Granada que han sido las más rezagadas en este sentido. Desde este lunes, el 52% de la población española, cerca de unos 25 millones de personas van a pasar a la fase 3. Ya sabemos que todas las provincias andaluzas han pasado a la siguiente fase, incluidas Málaga y Granada que han sido las más rezagadas en este sentido. Desde este lunes, el 52% de la población española, cerca de unos 25 millones de personas van a pasar a la fase 3.

El plan de transición hacia una “nueva normalidad”, que para muchos supondría recuperar su vida anterior al confinamiento, se me antoja como una utopía; desafortunadamente pienso que estamos lejos de regresar a la vida como antes la conocíamos, y que una vez se eliminen las restricciones viviremos la fase más peligrosa de la desescalada, con un aumento del número de casos. Ya en fases anteriores se han cometido varios errores por falta de sentido común, algunos por no estar lo suficientemente concienciados, otros debidos a la relajación, a la imprudencia o a la desobediencia.

Después de tres meses de encierro, miles de muertos y más de doscientos mil infectados, hay que recordar a determinadas personas que todavía son necesarias las mascarillas y que, para que estas cumplan su cometido, deben estar debidamente colocadas cubriendo la nariz y la boca. Tampoco se respeta en la actualidad la distancia social y parece que las medidas higiénicas comienzan a relajarse; muchas personas vuelven a reunirse en lugares cerrados, las terrazas de los bares se muestran abarrotadas y también regresaron las aglomeraciones. Estamos ante un caldo de cultivo perfecto para que se produzca un rebrote.

Debemos tener presente que la desescalada ha comenzado, no porque el peligro haya desaparecido, sino porque se precisa reactivar la actividad productiva. Es cierto que el número de contagios ha disminuido considerablemente, incluso algunos especialistas piensan que según pasen los meses el virus irá perdiendo fuerza; sin embargo, a pesar del riesgo que supone en materia de salud pública, es importante que el motor de nuestra economía se ponga en marcha y que el tejido productivo se recupere progresivamente. De hecho, la mayoría de medios de comunicación ya nos han advertido que hay familias pasando necesidad, algunas en situación de pobreza extrema e incluso teniendo que acudir a comedores sociales. La sensación de arrojar la toalla y dejarse llevar por el pesimismo gana enteros, en la misma medida que el calor se apodera de los días en este inicio de junio que nos ha tocado vivir.

A pesar de todo, hemos de ser conscientes de que el virus aún está ahí, de un modo latente, esperando a que nos relajemos para volver a actuar sin piedad, y quién sabe si con más virulencia o con alguna mutación que lo convierta en más mortífero.Ser disciplinados y responsables es la mejor arma que tenemos para combatir al SARS-CoV-2. Allí donde haya reuniones de personas debemos guardar la distancia necesaria e ir siempre con nuestra mascarilla; hemos demostrado ser un país ejemplar, obedecimos y acatamos las normas; ahora debemos ser capaces de afrontar el fin de las restricciones con prudencia, para evitar contagios o un posible aumento de las víctimas.

Abordo este tema porque hace unos días, mientras se dirigía totalmente abatido hacia su casa, conversé unos minutos con un vecino de nuestra comunidad que es médico. En nuestra breve conversación me comentó que, salvo doctores y personal de enfermería, nadie había vivido la realidad de lo que realmente había sucedido estos meses en los hospitales. Es muy duro ver decenas de fallecidos juntos en un mismo espacio, es algo que encogería el corazón de cualquier persona, no habría terapia que nos ayudara a superar un impacto como el que nos produciría presenciar ese escenario. Ver cómo entra uno tras otro en las morgues, vivir el sufrimiento de las familias que no podían despedirse de sus seres queridos, enterrar una caja mortuoria sin saber qué o quién aguardaba en su interior.

Imágenes difíciles de olvidar, como la de un sanitario dando la mano a un compañero, momentos antes de morir, para que se sintiera acompañado. Nadie, salvo aquellos que trabajan en un hospital, en una ambulancia, en cementerios o en funerarias; se imagina la crueldad y la magnitud de esta crisis sanitaria, que se ha ensañado con una generación de mayores, que ha sido abandonada a su suerte. Si se hubiera mostrado la realidad de lo que realmente ha sucedido, y aún en menor medida continúa sucediendo, seguramente muchas personas tendrían más cuidado y tomarían las medidas de protección adecuadas.

Volveremos a la normalidad, no cabe duda, a tantas y tantas cosas que estaban ahí y que éramos incapaces de valorar, hasta que nos han sido arrebatadas; no obstante, debemos sacar una lección de todo esto y poner medios para que no vuelva a suceder. Así que por ti, por tu familia, por tus seres queridos o por tus amistades, cuídate y cuídame respetando las normas de seguridad, de lo contrario la infección tendrá más posibilidades de rebrotar produciendo unas consecuencias catastróficas.