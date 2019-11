Los nephalem están de vuelta

Han pasado ya más de siete años desde que visitamos por última vez Santuario en la tercera entrega de la icónica saga Diablo de Blizzard. Por aquel entonces, en mayo de 2012, como héroes nephalem, tuvimos la encomienda de acabar con los hermanos menores de Diablo, Azmodán y Belial y el ángel de la muerte, Malthael. Y desde entonces la paz ha reinado entre los humanos. Hasta ahora. El estudio norteamericano acaba de desenterrar el hacha de guerra con el anuncio en la Blizzcon, celebrada este pasado fin de semana, de la secuela de este juego de acción y rol (ARPG) que transcurrirá varias décadas después de los acontecimientos que tuvieron lugar en la expansión de Diablo III Reaper of Souls. El cielo ha cerrado sus puertas y ahora mismo Santuario está sumido en un caos que solo los héroes nephalem, los bendecidos con el poder de los ángeles y que derrotaron a los males supremos, pueden solventar.

En esta ocasión, nuestro archienemigo no será Diablo, si no Lilith, hija de Mephisto, el señor del odio y creadora de Santuario, trasladando así a un personaje femenino toda la carga del mal en una aventura que, en esta ocasión, como gran novedad, no será una aventura lineal como en las tres anteriores. Pese a que Blizzard no ha ofrecido mucha información al respecto y todo lo que se sabe es a cuentagotas gracias a una impresionante cinemática de diez minutos de duración y las entrevistas que han ido concediendo a medios especializados durante la BlizzCon, se ha confirmado que Santuario contará con un mundo abierto dividido en cinco zonas muy diferentes unas de otras y que se convertirán en punto de encuentro para muchos nephalem (¿os suena Sacred?).

Con esta medida, desde Blizzard destacan que no habrá pantallas de carga y que tendremos libertad absoluta para movernos por los cinco territorios en los que se divide Santuario: las indomables tierras boscosas de Scosglen (hogar de los druidas), Cimas Quebradas (montañas rocosas que forman la barrera natural de Santuario), las salvajes Estepas Adustas, la desconocida Hawezar, hogar de brujas y ciénagas, y las desérticas tierras de Kehjistan. Localizaciones variadas y diametralmente opuestas que estarán conectadas entre sí y que tendrán su propio sistema de climatología dinámica y ciclo de día y noche. Según los datos facilitados por Blizzard, Santuario será entre 10 y 20 veces más grande que lo visto en Diablo 3 por lo que el salto en cuanto a contenido frente a su predecesor es abrumador.

Para hacer frente a tan magnas dimensiones, llega como novedad a la franquicia las monturas que nos servirán para explorar el vasto mundo con más velocidad ya que contaremos con más de un centenar de mazmorras en las que buscar el ansiado loot con el que mejorar a nuestro personaje.

También sabemos que el juego contará con cinco clases de las que se han desvelado tres: el bárbaro, el druida y la hechicera, todos ellos ya viejos conocidos y que en esta ocasión evolucionan con nuevas técnicas de combate que, en la filosofía de Diablo 2, irán mejorando en un árbol de habilidades con puntos de mejora.

Para disfrutar de Santuario se requerirá conexión permanente y Blizzard ya trabaja con la posibilidad de implementar el juego cruzado entre las tres plataformas para las que ha sido anunciado: PC, PS4 y Xbox One. También habrá PVP (enfrentamientos entre jugadores) y la posibilidad de afrontar los grandes desafíos en compañía de otros nephalem gracias a las aldeas, puntos de conexión entre los jugadores en los que podrán hablar y formar grupos para luego explorar el mundo.

En lo que concierne a su acabado gráfico, el juego ya muestra una importante evolución frente a la tercera entrega y se acerca más, por los modelados y la fisionomía de los escenarios, a la segunda entrega haciendo así un guiño a los fans que pedían un giro más oscuro y adulto a la saga.

Y la pregunta del millón, ¿cuándo llegará? Pues “soon” (pronto) como suele decir Blizzard. Muchos medios hablan de 2021 como pronto y quizás puede que más puesto que si tomamos como ejemplo los tiempos marcados con Diablo 3, la cosa puede ir para largo ya que se anunció en 2008 y llegó cuatro años después. Afila tu hacha nephalem porque tienes trabajo por delante.