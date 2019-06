Encuentro Provincial de Voluntariado, servicio altruista a la comunidad.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Rafaela Abad, participó en el VII Encuentro Provincial de Voluntariado que, con el título 'Voluntariado Transformador', se celebró en la residencia universitaria Civitas y durante el que más de medio centenar de voluntarios y voluntarias reflexionaron sobre la acción voluntaria en Almería y han dado visibilidad a la labor que los voluntarios tienen en el desarrollo de programas de gran calado social.

“Siempre que he tenido la oportunidad he dicho que las asociaciones de voluntariado son un complemento importante para la administración y lo son, entre otras cosas, porque son capaces de acercar a los ciudadanos unos servicios, los sociales comunitarios, que están abiertos a todos con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de todos los almerienses, prestando especial atención a todos aquellos ciudadanos que tienen problemas o están en riesgo de exclusión”, señaló la edil.

Rafaela Abad felicitó a la Red de Entidades de Voluntariado de Almería-REVAL, a su presidenta, María Pilar Castillo, a todo su equipo y a las entidades que forman parte de la red “por sus diez años de cercanía, apoyo e impulso al voluntariado”. A su juicio, “el valor del voluntariado no tiene precio. Y no lo tiene porque la donación del tiempo de uno a la comunidad, que es, a la postre, lo que hacen los voluntarios, no se puede medir en monedas. Nunca. El tiempo es el bien más valioso e irreemplazable del mundo”.

“Las administraciones” -continuó- “no siempre llegan a donde sí lo hacen los voluntarios. Vosotros, además, os especializáis en determinados sectores que acabáis dominando más incluso que muchos profesionales. Por eso, vuestro trabajo solidario y generoso es fundamental. Y en él, el Ayuntamiento ha de ser socio colaborador. Habéis de sentir siempre su apoyo porque no estáis solos en la tarea de ayudar a otros”.

La concejala recordó que “sois miles los voluntarios que en Almería y su provincia salís cada día a la calle a ayudar. Lo hacéis además con alegría, ilusión y compromiso. Y sin esperar nada a cambio. Os habéis convertido en espejo en el que mirarnos y, orgullosa de este movimiento social en Almería, quiero volver a daros las gracias y a ponerme siempre a vuestra disposición”.

En este sentido, recordó que el pasado mes de marzo se celebraron las I Jornadas Municipales de Voluntariado Social que, enmarcadas en el I Plan Municipal de Servicios Sociales Comunitarios, reunieron a una decena de asociaciones almerienses con el objetivo de dar visibilidad a su trabajo, además de reconocer la importancia de la labor que desarrollan y consolidar las bases de un movimiento positivo, que suma, que construye, que hace ciudad y que, sobre todo, hace mejores ciudadanos, vecinos y personas.