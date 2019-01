El proyecto Erasmus + se asienta en el IES Mar Serena de Pulpí

El IES Mar Serena de Pulpí llevará a cabo un nuevo proyecto Erasmus + durante los cursos 2018-19 y 2019-20. Fruto de la anterior experiencia, los países participantes, Letonia, Grecia, Chipre, Lituania, Italia y España, han decidido emprender una nueva aventura enriquecedora para estudiantes y profesores.

El título del proyecto es Get Smart: Students Moving Around Roads of Treasures y trata sobre el estudio de los tesoros científicos, históricos, lingüísticos, culturales, gastronómicos y naturales de los países participantes, siempre desde el enfoque de la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas al estudio y al aprendizaje.

En esta ocasión, del IES Mar Serena participarán trece alumnos y alumnas que han sido seleccionados mediante la realización y exposición de distintos trabajos relacionadas con los tesoros de nuestro país, así como un grupo de profesores implicados en el proyecto, el cual está coordinado por la profesora Cati López.

El grupo de alumnos y profesores del centro educativo pulpileño ya participó en el pasado mes de noviembre en el primer encuentro, que se celebró en Letonia durante una semana.

A dicho viaje asistieron tres alumnos y dos profesoras para realizar trabajos de investigación sobre los tesoros científicos, además de conocer las tradiciones navideñas de cada país. Como es habitual en este tipo de iniciativas, los alumnos hicieron buenas amistades con sus compañeros y se trajeron para casa una grata experiencia. La próxima cita será en Italia, donde los pulpileños darán a conocer los tesoros lingüísticos.

De esta forma, este tipo de proyecto es importante para que los alumnos pulpileños puedan transferir conocimientos y puedan, a su vez, recibir experiencias que le aporten un grado de aprendizaje en distintos aspectos de sus vidas. Formación y vida, unidos de la mano.