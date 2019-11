Excelente nivel de las cintas seleccionadas el segundo día.

El Certamen Internacional de Cortometrajes ha celebrado hoy la segunda de las jornadas tras el brillante estreno del pasado domingo. De esta forma, el Teatro Cervantes se ha vuelto a llenar del talento de “los directores de cine del futuro”, tal y como ha asegurado Fernando de Luis-Orueta, parte del equipo de la dirección del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL).

Otra doble sesión, a las 17:00 y 19:00 horas, con entrada libre para que todas las personas que lo deseen puedan disfrutar de estas pequeñas creaciones llenas de intensidad, que ha venido a refrendar que “estamos ante un nivel impresionante en cuanto a los trabajos presentados”, ha añadido Luis-Orueta.

Un ejemplo de ello es ‘Mujer Sin Hijo’, corto de Eva Saiz López, que ha asistido al Cervantes acompañada por uno de sus productores, Manuel Manrique. En las palabras que ha dirigido al público asistente, Saiz López ha explicado que “la idea nació de un cuento sobre la maternidad de Óscar Esquivias sobre la maternidad. Cuando lo leía, se me venían a la mente ideas y secuencias que no existían en la historia. Después de terminar mis estudios me puse en contacto con el autor que me cedió la historia para poder interpretarla, ya que la historia mutó bastante. Vengo del mundo del guión así que para mí ha sido todo un reto afrontar mi primera dirección”.

Por su parte, Manuel Manrique ha asegurado que “nos gustaba mucho el guión pero sobre todo creemos en Eva Saiz y en cómo cuenta las cosas”.

Precisamente, ‘Mujer Sin Hijo’ ha sido el corto encargado de abrir la primera sesión, que ha continuado con ‘Nefta Football Club’, de Yves Piat (Ficción, Francia), ‘The Feast of the Goat’, de Saeed Zamanian (Ficción. Irán), ‘Acquario’, de Lorenzo Puntoni (Ficcion. Italia) y ‘Tragando saliva’, de Pablo Valverde Martín (Animacion. España).

La sesión de las 19.00 horas ha tenido un mayor sabor español, con cuatro de las cinco proyecciones dirigidas por autores nacionales y todos ellos de ficción. Ello ha permitido que varios de sus directores o productores hayan estado presentes. Es el caso de Juanma Díaz Lima que con ‘Luz verde’ ideó “una historia sobre corrupción, al hilo de un semáforo colocado en un sitio donde no hace falta. Lo triste es que la realidad destapó un caso de corrupción por algo similar”.

Lina Badenes, una de las productoras de ‘Cuzco’, de Víctor Sánchez Rodríguez, ha presentado el cortometraje, “que está inspirado en el segundo acto de una obra del mismo título y que cuenta la historia de una pareja que intenta superar su crisis. Para nosotros es un honor poder formar parte de FICAL”.

En la misma línea y ‘jugando en casa’, Pol Andreu Sansano presentaba ‘Nostalvicie’. Un director almeriense y que siempre ha seguido el festival. “Yo empecé como espectador, sentado en las butacas viendo a los cortos participantes. He participado otros años en el 48x3 y es un auténtico placer ‘haberme colado’ en la sección oficial de cortos”.

La sesión se ha completado con ‘Gastos incluidos’, de Javier Macipe y el corto de animación de Reino Unido ‘Inanimate’, firmado por Lucía Bulgheroni.

Programación de mañana: Certamen Internacional de Cortometrajes. Teatro Cervantes.

A las 17.00 horas:

Black Bass, de Rakesh Narwani. Ficción. España. 15’

Beautiful Boy (Neno Bonito), Fran X. Rodríguez. Ficción. España. 13’

Courir toute nue dans l’Univers, Guillaume Levil. Ficción. Francia. 17’

Happy Friday, de José A. Campos. Ficción. España. 13’

O.I., de N’cee van Heerden. Ficción. Canadá. 18’

A las 19.00 horas:

Chernobyl, 1986, de Toni Comas. Ficción. España-Estados Unidos. 18’

Avelino, de Daniel Rodríguez Palacios. Animación. España. 4’

Cadoul de Craciun, de Bogdan Muresanu. Ficción. Rumanía. 23’

El Desconcierto, de Javier Rodríguez Espinosa. Ficción. España. 17’

A Double Life, de Job Roggeveen, Joris Oprins y Marieke Blaauw. Animación. Países Bajos. 3’