Exposición colectiva sobre Carmen de Burgos en cómic

Pasar de una escuela pasiva y transmisiva a otra activa y participativa, en la que el libro de texto y los aprendizajes memorísticos y mecánicos sean sustituidos por otros que sean significativos, relevantes e interconectados, que tengan en cuenta, no sólo los conocimientos, sino también las habilidades y destrezas, así como los intereses del alumnado y que puedan repercutir en la comunidad educativa y, en definitiva, en la sociedad. Estos son algunos de los objetivos que ha perseguido durante los últimos meses la clase de 4º A del CEIP Nueva Almería. En ese período de tiempo, el alumnado se sumergió en un ambicioso proyecto que fue creciendo con el paso de los días, gracias a las propuestas del alumnado y al hecho de plantear la escuela como algo vivo y abierto, que no puede estar encorsetado en programaciones fijas y cerradas ni en las cuatro paredes del aula.

El proyecto nació de los intereses del alumnado e inicialmente se limitaría a estudiar el mundo del cómic. Para ello, se programaron diversas actividades: investigaciones del alumnado, conferencias en el aula en compañía de sus familias, lectura en los recreos, tertulia literaria por la tarde, diseño de una "cómic-cueva" en el pasillo del colegio, murga de carnaval y charla-taller de la mano del ilustrador Manuel M. Vidal.

Para dar difusión a la muestra, los alumnos crearon un cartel y un folleto informativo

Al entender que el alumnado debe ser protagonista de su propio aprendizaje, que debe tener voz y ser escuchado, el proyecto crecería exponencialmente cuando los niños y niñas, de nueve y diez años, decidieron dar forma a todo lo aprendido y crear su propio cómic. El tema elegido sería la vida de Carmen de Burgos, aprovechado que se conmemoraba el 150º aniversario del nacimiento de La Colombine. Cada alumno crearía su propio cómic, en inglés y español, tras haber decidido, en asamblea, cómo organizar el trabajo, estudiar su biografía, visionar documentales, estudiar las expresiones faciales y vestimenta del personaje para luego plasmarlo en el papel, etc. El punto culminante de esta parte del proyecto sería la visita del alumnado del IES Carmen de Burgos, de Huércal de Almería, al CEIP Nueva Almería con la exposición que habían preparado allá por el mes de diciembre.

A continuación, la clase de 4º A decidió convertir sus cómics individuales en un cómic colectivo gigante bilingüe, con códigos QR que enlazan a la narración del mismo y con adaptación en pictogramas.

Todos los materiales creados (libro de biografías, libro con cómics individuales en inglés y español, cómic colectivo gigante, etc.) se exponen en Picasso Cómics (C/ Minero, 11, Almería), hasta el 31 de julio. Para dar difusión al evento, el propio alumnado se encargó de la creación de un cartel y de un folleto informativo. Ese acto de inauguración, conducido por el propio alumnado, contó con la asistencia de un centenar de personas que no perdieron la oportunidad de disfrutar del original trabajo realizado.