Ferias de antaño que inspiraron letras de canciones

El alumbrado del recinto ferial no se enciende, las atracciones no funcionan, las casetas no se llenan y los almerienses no van de aquí para allá a la Vega de Acá. Porque hasta el próximo verano, viviremos de los nostálgicos recuerdos de ferias pasadas; e imaginaremos con anhelo las que están por venir. Memorias de cuándo después de kilométricas colas de gente, conseguíamos subir a los ‘cacharricos’. A girar sin parar en la noria, a colisionar unos con otros en los coches de choque, a robarle la escoba a la bruja del tren, a por el globo del gusano loco, a saltar en las jaulas del barco pirata o a ser comidos por el ratón vacilón. También pescábamos patos, que más tarde, canjeábamos por algún que otro premio. Los más atrevidos, disparaban directamente a sus recompensas; y los más habilidosos, jugaban a las carreras de camellos. Mientras otros probaban suerte en la tómbola, llamados por las ingeniosas rimas de los trovadores de las ferias.

Aquellos más glotones, se desplazaban hasta las distintas paradas gastronómicas, repartidas por todo el recinto ferial, y que iban desde el icónico ‘El Molino de los Díaz’; hasta el clásico ‘Hamburguesas Uranga’. Por no hablar de las míticas patatas asadas. Pero los más golosos caminaban directos a los puestos de dulces. Allí los esperaban distintos turrones, también las manzanas caramelizadas. Sin olvidar, por supuesto, los algodones de azúcar. Una vez ya estaban servidos y satisfechos, la siguiente pausa era en el emblemático ‘Los Dos Maños’, donde un par de pisaúvas bailaban al son de sevillanas, mientras vasos de vino dulce, acompañados de un barquillo, se deslizaban por la barra. Acondicionando así, la previa a las casetas. Desde pequeños a mayores, los almerienses seguían el ritmo a canciones de veranos pasados, como ‘Paquito el Chocolatero’; o bailaban los últimos éxitos del año. Para acabar finalmente, sentados en los puestos de churros con chocolate.

Sin embargo, los almerienses no somos los únicos que disfrutábamos de la Feria, y es que el evento cruzó fronteras, encantando a los turistas extranjeros que visitaban la ciudad. Entre estos viajeros, se encontraba la banda británico-irlandesa The Pogues, que publicó en 1988 una canción titulada ‘Fiesta’, e inspirada en nuestra feria. Jem Finer y Shane MacGowan, miembros del grupo, se basaron en una melodía que oyeron en la Feria de Almería, y que no era otra, que la pegadiza sintonía de ‘Hamburguesas Uranga’. Así que, de momento, tal y como cantan The Pogues en su canción, “we must say Adios!”. Hasta la vista a las atracciones de niños y mayores, a los puestos ambulantes, a las casetas y, sobre todo, a los feriantes. Por ahora, nos despedimos hasta el agosto que viene.