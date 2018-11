“Me caí de la cama cuando me dieron el papel de Elsa”

-¿Cómo fue su primer contacto con el director Steven Spielberg?

-Fui una de las primeras en hacer la audición para el papel de Elsa Schneider. Cuando me vio Steven Spielberg me dijo, toma este trozo de madera y ahora sujétalo como si fuera una ametralladora. Me pidió que hablara con el hombre que interpretaba a Harrison Ford y que improvisara. Estaba haciendo de mala. Entré, le miré y le di una bofetada en toda la cara. Y Steven pensó que era bastante gracioso.

-¿Cómo reaccionó cuando le comunicaron que fue la elegida?

-Esperé bastante tiempo porque fui la primera en hacer la audición.Parecieron seis meses pero solo fueron seis semanas antes de que me llamaran. Estaba en la cama, me caí de la cama, empecé a saltar arriba y abajo, y le conté la noticia a mi familia.

-Cómo afrontó su segundo protagonista en ‘Indiana Jones y la última cruzada’?

-Mi primera película fue una de James Bond, salí después haciendo series de televisión y ya tenía experiencia en la industria cinematográfica. Ya que había participado en una película enorme como 007 Panorama para matar, era una maravilla poder participar en una gran franquicia como Indiana Jones. Es una sensación muy diferente trabajar en una película enorme que está completamente repleta de acción.

-¿Qué recuerdos guarda de las localizaciones del rodaje de la película?

-Recuerdo principalmente las localizaciones en el desierto porque fue un trabajo muy duro. Desde el momento en el que nos levantábamos teníamos un apoyo logístico en Almería que nos hacía el trabajo más fácil. Almería fue el inicio en la película, y es muy importante que las primeras semanas vayan bien y aprendas a trabajar de forma conjunta. Aprecio a todo el mundo en Almería por hacerme sentir como en casa. La gente es muy calurosa y da una bienvenida maravillosa. Me recuerda a cómo somos los irlandeses.

-Si no es por un rodaje, ¿le gustaría volver a la provincia de Almería?

-Absolutamente, y montaré una tienda de campaña encima de la estrella, y diré ¡mira, soy yo! Me gustaría volver. Rodar como actriz es un poco difícil, te tienes que levantar muy pronto para disfrutar del turismo.