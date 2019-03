Firestorm, que todo arda

El género Battle Royale está de moda. Primero PUBG, luego Fortnite y ahora Apex Legends marcan el rumbo en el sector de los videojuegos. Ser el último superviviente en un enfrentamiento encarnizado tras saltar a una isla llena de armamento y alzarse con la victoria se ha convertido en el mayor divertimento del ocio digital para millones y millones de jugadores de todo el mundo noche tras noche.Por esta razón, a nadie cogió por sorpresa que cuando DICE publicó a finales del año pasado su última entrega de su icónico shooter, Battlefield V, anunciase que contaría con un modo Battle Royale con nombre propio: Firestorm (tormenta de fuego en español). Y de eso se trata. De huir de una tormenta de fuego que irá cerrando lenta e inexorablemente el mapa obligando a los jugadores a encontrarse. El incauto que no lo haga, arderá y vuelta a empezar.

Esta nueva modalidad de juego se lanzará este próximo lunes 25 marzo y viene cargada de novedades. Por ahora se sabe que se podrá jugar en solitario, en pareja o en cuartetos “en el mapa más grande que jamás hayamos visto en la saga Battlefield”, han asegurado los desarrolladores. De primeras, según han apuntado varios desarrolladores en Reddit estará el modo solo y squad por lo que si queremos jugar en dúo con un amigo nos tocará esperar al mes que viene.Sacando la calculadora habrá 64 jugadores, lejos de los 100 de otras propuestas como Fortnite y PUBG pero en consonancia con el BattleRoyale de moda, Apex Legends que curiosamente es también de Electronic Arts y que congrega a 60 combatientes en 20 grupos de tres.

Firestorm traerá debajo del brazo también algunas aportaciones al género con las que diferenciarse de la competencia. Una de ellas es que contará con objetivos en puntos concretos del mapa donde, una vez conquistados, podremos encontrar vehículos poderosos y el mejor armamento.

Y si hablamos de armas, este Battle Royale nos propondrá hasta tres niveles de rareza: comunes, raras y épicas y según su nivel contarán con mejoras. Por ejemplo, las épicas tendrán cargadores ampliados y miras de larga distancia. Además, sólo podremos llevar una cantidad máxima de munición para cada arma por lo que para poder aumentarla nos tocará conseguir mochilas.

Como se preveía, y en consonancia con la saga Battlefield, todo puede ser destruido por lo que si nos encontramos con unos enemigos en un edificio y contamos con explosivos o bengalas de artillería (otra de las novedades), ya pueden ir contando los segundos que les quedan de vida.

Los vehículos volverán a marcar las diferencias. Habrá helicópteros, tanques y lanchas anfibias dotando a los jugadores de una gran variedad de posibilidades para afrontar la partida.

También sabemos que la zona arrasada por el fuego no te eliminará al instante si no que te quitará vida poco a poco (como en el resto de Battle Royale) pero como novedad no podremos ver lo que hay dentro de la zona y los que lo estén tampoco podrán vernos a nosotros eliminando de un plumazo una de las mayores quejas de los jugadores.

Además, cuando nos tumben podremos usar una pistola para protegernos mientras nos desangramos y así dar cobertura a nuestro compañeros para que puedan levantarnos. Una manera de potenciar el juego en equipo y que también es novedad en el género.

Y la gran pregunta del millón y que todos se hacen. ¿Se necesitará tener Battlefield V para poder jugar a Firestorm? Y la respuesta es afirmativa. EA y DICE no han querido separar este modo de juego de su progenitor por lo que al ser de pago ahuyentará a muchos potenciales jugadores que, a su vez, disfrutarán de una experiencia de juego en la que no proliferen los jugadores tóxicos y también podrán saborear el resto de modos de juego de esta entrega de la Segunda Guerra Mundial así como de su modo historia.

Sacando la calculadora habrá 64 jugadores, lejos de los 100 de otras propuestas como Fortnite y PUBG

Las cartas ya están puestas encima de la mesa y DICE tiene entre manos una gran perla. Su apartado tecnológico puntero frente al resto de propuestas con gráficos de primer nivel y la jugabilidad que solo este estudio sueco sabe transmitir le hacen caballo ganador. Solo quedan ocho días hasta que podamos comprobar si ha merecido o no la pena la espera. ¿Será el nuevo rey de los Battle Royale? En breve saldremos de dudas.