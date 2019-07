La Folía, viaje musical por las rutas ibéricas

La Folía propuso un viaje al público como si de navegantes se tratasen para interpretar el concierto De aquel inmenso mar, música en torno a las rutas ibéricas de circunnavegación. Con este programa rindieron homenaje a la temática del Festival de este año en torno a Magallanes.

La Folía estuvo compuesta por Celia Alcedo, soprano; Pedro Bonet, flautas de pico y dirección; Belén González Castaño, flautas de pico; Pedro Bonet González, violonchelo barroco; y Ramiro Morales, guitarra barroca y archilaúd. “Es un placer estar aquí. Conmemoramos la circunnavegación de 1519. Estamos en el comienzo de las conmemoraciones y haremos recorrido musical por los principales lugares de la circunnavegación”, explicó el director.

Comenzaron con un instrumento prehispánico para dar entrada a la guitarra barroca e interpretar la pieza anónima Hacnacpachap Cussicuinin (Juan Pérez Bocanegra: Ritual formulario e institución de curas. Lima, 1631), una pieza que sirvió para adentrarse en ese navegar por la música que propuso la formación.

Posteriormente, interpretaron un tema de Roque Ceruti (1683-1760): Cantada a la Purísima Concepción De aquel inmenso mar: Recitativo-Aria viva-Recitativo-Aria alegre (Sucre, Bolivia. Ms. Arch. Catedral de La Plata). La soprano transmitía una sensación de paz y una gran técnica vocal. Cabe destacar, la flauta de pico tocada por Pedro Bonet, que llevó el peso de gran parte de la actuación y llevó al público por esa circunnavegación que pretendía La Folía con este concierto. Una interpretación de gran calidad.

Tarambote para as duas charamelinhas es una pieza anónima del siglo XVII (Coimbra, Portugal. Ms. Arch. Mosteiro de Santa Cruz), que fue totalmente instrumental y que acompañaba la agradable noche que había quedado en el Claustro del Convento de San Luis. Interpretada en homenaje a la otra gran ruta, la de Portugal.

Pasaron del siglo XVII a un estilo muy galante con un tema instrumental de Pedro António Avondano (1714-1782) con el título de Dos minuetos (Lisbon Minuets for… two flutes and a bass. Londres, h.1770). Era curioso ver como cada uno de los flautistas contaba con cinco modelos de flauta diferentes que lo fueron alternando en distintas canciones. Pasar del siglo XVII a un estilo muy galante de salón.

Volvió la soprano a escena, pero las flautas de pico se retiraron, para cantar Dieux tout puissant, de André Cardinal Destouches (1672-1749) (Ms. Ursulinas. Nueva Orleans, The Historic New Orleans Collection). “Fueron escritas cuando el compositor viajó a Tailandia”, señaló el director.

La composición contó con toda la formación en Motete In hoc mundo: (Introducción), (Aria) Grave, (Recitativo), (Aria) (Arch. Musical de San Rafael y Santa Ana de Chiquitos, Bolivia), de Domenico Zipoli (1688-1726), tenía un ritmo trepidante y mucho más enérgico. También se pudo ver un tema en solitario de la guitarra barroca.

La Sonata no 1 en la menor: Largo-Allegro-Largo-Allegro-Adagio-Allegro (Dodici sonate… col basso del Nepridi, op. 3. Pekín. Ms. Biblioteca Nacional), de Teodorico Pedrini (1671-1746), fue un tema instrumental de gran belleza que muchos sentían cerrando los ojos y dejándose llevar. En Zarambeques o Muecas. Cumbées (Códice Saldivar. México, Inst. Nac. Bellas Artes), de Santiago de Murcia (1661-1727), se podía ver la influencia afroamericana.

Angin be dingin (“A Malay Song by Thomas Forrest to the tune of the Corrente… of Corelli” [op. 4 no 2], in A Voyage from Calcutta to the Mergui archipielago… London, 1990), es un tema de Arcangelo Corelli (1653-1713) con arreglos de Thomas Forrest (h.1729-h.1802). “Fuimos para la embajada de Indonesia, hemos estado en casi todos los sitios de esta ruta. Todo esto fue parte de nuestro viaje”. La soprano recitó parte de la canción antes de interpretarla: “La brisa es fresca, la lluvia cae, ¿qué hice mal?”.

Concluyeron con la Tonada El Congo (Trujillo del Perú, Trujillo 1779-1789. Madrid, Ms. Biblioteca del Palacio Real), un tema muy especial, con ritmos africanos, muy distinto a lo escuchado en el Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco. El público aplaudió el concierto ofrecido por La Folía y el grupo respondió con la interpretación de más música.

El Grupo de música barroca La Folía es en la actualidad el grupo español de más larga trayectoria en la interpretación de música barroca con instrumentos de época y criterios históricos. Fundado en 1977 en Madrid, toma su nombre de la popular pieza de origen ibérico, conocida en España como Folía, en Italia como Follia y en Francia como Folies d’Espagne, cuya forma estuvo estrechamente ligada al quehacer musical del Barroco.

La Folía lleva a cabo una intensa labor en la recuperación y difusión del repertorio barroco. Ha trabajado a menudo sobre temas monográficos y se ha presentado, dentro y fuera de España, en las salas de concierto y festivales más relevantes, dando conciertos en más de cuarenta países de Europa, América, Asia y África.