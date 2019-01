Fortu cambia su casa de Aguadulce por la de Guadalix de la Sierra

El nuevo reality de Telecinco, GH Dúo, cuenta con una pareja que se ha trasladado de Almería para pasar el mayor tiempo posible en la casa más famosa de la televisión, la de Guadalix de la Sierra. El rockero Fortu Sánchez, integrante de la banda Obús y residente en Aguadulce, entró a este nuevo formato junto a su pareja Yolanda para llegar lo más lejos posible.

Aunque parecía que sería la pareja que más fácil lo tendría a priori, al ser una de las mejor avenidas, la estancia en la casa de la gran hermana Carolina Sobe, crearía cierta tensión. En un primer momento, la pareja de Fortu y Yolanda notaron algo incómoda a esta concursante, pero no conocían el motivo exacto.

La razón, según indican desde el programa, “es que Fortu ha sido uno de los hombres más importantes en la vida de Sobe y que la supuesta relación que ambos mantuvieron la ha dejado marcada”.

La pareja de Fortu y Yolanda es estable desde hace ocho años:“Nos conocimos en un concierto y, a partir de ahí, no nos hemos separado. Estamos superbien”, explicaron al presentador del reality, Jorge Javier Vázquez.

Yolanda sí se mostraba más nerviosa que Fortu en esta nueva aventura que iniciaban juntos:“Yo no he hecho ningún concurso y tengo todas las inquietudes del mundo”. Pero la pareja llegó sólida a la casa y el rockero aseguró:“Venimos con toda la ilusión y eso no lo queremos perder”.

Sobre su estancia en Aguadulce, el cantante ya contó para Diario de Almería: “Siempre he sido un enamorado de Andalucía, esta luz me encanta. Aguadulce es un paraíso, vinimos para un par de años, pero nos ha gustado tanto y nos han tratado tan bien que ya somos propietarios”.

El vídeo de presentación lo grabaron precisamente en su casa de Aguadulce donde comparten su vida la pareja y demostraron ser una de las parejas que, en un primer momento, goza de mejor salud amorosa.