Francisco Miralles, la voz de la copla, pondrá su arte en un espectáculo

Es una de las voces copleras que mejor representan a Almería. Desde que participó en Se llama copla, son muchos los proyectos en los que se ha introducido y el próximo 9 de marzo, a las 21:00 horas, Francisco Miralles va a demostrar su talento en el Teatro Apolo.

Miralles explica en qué va a consistir su concierto: “Los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo variado y muy bien creado musicalmente para que no se haga monótono y sea muy entretenido. El público jugará un papel muy importante porque me encanta hacerlo partícipe en todo momento”.

Para esta ocasión, contará como artista invitada Cristina Lao, natural de Pechina. “Ella es la elegida de este año porque me llegó un mensaje suyo muy bonito a través de las redes diciéndome que sería un sueño para ella compartir escenario conmigo, y como a mi no me cuesta nada, la tendré conmigo cumpliendo su deseo y yo más ilusionado de poder complacerla. Es adorable y estoy seguro que el público la va a recibir con los brazos abiertos”, asegura.

El concierto durará más de dos horas. “El repertorio estará basado en mi Origen (así se llama el espectáculo). Me he basado en épocas de mi vida cuando empecé a enamorarme del mundo artístico y he seleccionado las mejores canciones y estilos como copla, ya que es mi género por excelencia, flamenco, y alguna sorpresa que no quiero desvelar aún. Será muy emotivo por todo lo que engloba el repertorio. Este año me acompañará musicalmente la orquesta oficial de Se llama copla, y Original y copla, compuesta por 5 músicas y dirigida por su director Josemi Álvarez”, apunta el artista.

Miralles detalla las sensaciones que siente cuando sube a un escenario: “Cuando se produce ese momento, escuchas los primeros aplausos y empieza a sonar la música, mi cuerpo entero experimenta una sensación que yo definiría como indescriptible. Es una mezcla de nervios, responsabilidad, emoción, ganas y, sobre todo, pasión. Todo ello lo percibe el público desde el minuto 0. Soy igual de transparente en la calle como en el escenario. Por este motivo, creo que conecto tan bien con la gente. Cuando me subo de un escenario ya no me quiero bajar”.

El almeriense señala en el momento que se encuentra actualmente como artista: “En breve se cumplirán 7 años de Se llama copla. No todo es como el principio, sin embargo, aquí sigo, apostando por el género de la copla y siéndole fiel. Cuento con un grupo muy grande de personas que me apoyan siempre en todo momento, entre ellos se nombran Mirallistas y yo muero de amor con ellos”.

Recientemente, tuvo una aparición en el programa Gente Maravillosa, de Canal Sur. “Cuando me propusieron hacer la aparición interpretando a un chico que quería dedicarse al mundo de la música y que su padre se oponía a ello y todo eso delante de María del Monte para ver su reacción, sentí responsabilidad pero a la vez mucha intriga de cómo podía ser esa experiencia. En ese momento cae un peso importante sobre los actores. De nosotros dependía que todo fuese creíble y saliera bien para poder hacer ver a María del Monte que era algo real y de esa forma denunciar ese comportamiento del padre hacia el hijo ante la televisión y así concienciar sobre ese asunto”, recuerda.

La repercusión que ha tenido ha sido muy positiva: “Es impresionante la gran cantidad de mensajes que recibí y sigo recibiendo de niños que se sintieron identificados con aquel papel que interpreté. Niños que quieren dedicarse a la música y sus padres no le dejan porque les dicen que eso es de homosexuales o solo para mujeres. He de decir que gente que se ha puesto en contacto conmigo para contarme sus problemas me han abierto su corazón y me han dado las gracias por haber hecho mi aparición. Gracias a ella se han llenado de valor y van a seguir para adelante en sus decisiones tanto profesionales como de vida. Eso no tiene precio, y lo que para mi empezó como un juego, a día de hoy, me hace ver que ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida”.

El almeriense tiene muchas ideas sobre posibles proyectos: “Tengo muchos en mente, pero quiero llevarlos a cabo cuando vea que es el momento. No quisiera hacer algo y que no llegue a ser lo que me esperaba o que salga de forma mediocre. Creo que para todo hay un momento clave”.