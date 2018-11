Gana ‘Carmen y Lola’, el amor entre mujeres de etnia gitana

“Gracias a Almería, FICAL, soy cortometrajista, y es mi primera peli. El apoyo que hacéis es increíble. Hoy me siento más directora de cine. Dedicárselo a mis gitanos. Esta película la hemos hecho payos, gitanos y mercheros al unísono”, explicó emocionada Arantxa Echevarría, directora del largometraje Carmen y Lola, que ganó el premio al Mejor Largometraje de la sección Ópera Prima, que patrocina Loterías y Apuestas del Estado.

La directora recogió el premio acompañada del equipo de la película. Le entregó el premio Fabia Castro, actriz del spot 2018 de Loterías. El actor Moreno Borja quiso dejar claro que “es un papel que no tengo nada que ver con él. Gracias por hacerme creer que era capaz de hacerlo”. La actriz Rafaela León se sintió feliz porque “es un privilegio que tanta gente dé el premio a Carmen y Lola”. La productora Pilar Sánchez felicitó a la directora “por su coraje y valentía. Le doy las gracias porque quien no arriesga no gana”.

Antes de recibir el Premio Almería, Tierra de Cine, el público felicitó a la actriz Bo Derek por su reciente cumpleaños cantándole. La actriz, con trofeo en mano, agradeció este reconocimiento: “Sois muy amables y gracias por la felicitación de cumpleaños. Estoy muy agradecida y honrada por este premio y por mi estrella en el Paseo de la Fama. Almería tiene una riquísima en la historia del cine y gracias por hacerme formar parte de ella”.

Cayetana Guillén Cuervo fue la encargada de dirigir la gala, pero quiso empezar con un monólogo que propició las carcajadas de los asistentes. La Clasijazz Band fue la encargada de poner la banda sonora de la gala con la música de Ennio Morricone. Algunos de los profesionales que desfilaron son: El director Kike Maíllo, las actrices Nuria Herrero, Lluvia Rojo, Inés de León, Eva Llorach, Zaira Romero, Assumpta Serna, Alda Lozano, Patricia Castro, Elvira Cuadrupani, Sandra Martín, y los actores Francesc Corberá, Adrián Castiñeiras, Carlos Santos, Antonio Durán ‘Morris’, Fran Martínez...

El segundo premio fue para Dhogs de Andrés Goteira, que recogió el reconocimiento junto a su equipo y le entregó el reconocimiento Lluvia Rojo. Morris quiso dejar un mensaje en honor a su director: “Cuando parece que esta industria lo tiene todo atado, y llega alguien joven con libertad creativa”.

El premio Cosentino a la Mejor Dirección de Ópera Prima fue para Andrés Goteira por Dhogs, entregándole el galardón Santiago Alfonso, director de Marketing de Grupo Cosentino. “Este premio me da alas y me dan más ganas de hacer más películas en Almería”.

La película ganadora del Premio B The Travel Brand al mejor guión Ópera Prima fue para Celia Rico, por Viaje al cuarto de mi madre. “Muchas gracias por este Premio y al FICAL por seleccionar mi película. Es muy especial porque la mejor parte de cuando escribo un guión es cuando me meto en mi habitación a escribir”.

El premio World 2 Meet a la mejor interpretación femenina ha sido para Zaira Morales por Carmen y Lola. “Agradecérselo a Arantxa. porque gracias a ella estamos convirtiendo esta peli en una gran peli de culto”. Y el mejor actor Ópera Prima es Carlos Blanco, por Dhogs. Lo entregó el actor Carlos Santos. Lo recogió su compañero de reparto Morris.

En pequeñas dosis

El Mejor Cortometraje Internacional fue para Mamartuile, de Alejandro Saevich. El premio al Mejor Cortometraje Nacional, patrocinado por La Obra Social Caixa, fue para Silencio, por favor, de Carlos Villafaina. “Es nuestro primer cortometraje, me dijeron que hablara de lo que sabía. Es una historia autobiográfica sobre mi hermano gemelo que tiene parálisis cerebral”.

El Premio RTVE al Mejor Cortometraje Iberoamericano, para construir caminos entre las culturas y cinematografías, ha sido para Mujer y filipina, de Luis J. Barroso, que se mostró visiblemente emocionado. El Mejor Cortometraje Movistar Plus fue The Box, de Dusan Kastelic, que lo agradeció mediante un vídeo animado.

El Mejor Cortometraje para el público y el Premio Asociación de Periodistas de Almería al Mejor Cortometraje Almeriense fue para Cazatalentos, de José Alberto Vicente Herrera. “Este es el cuarto premio de esta noche porque estamos en tres festivales, pero hemos decidido venir aquí. Este es el premio que nos faltaba”. El mejor actor del Certamen Internacional de Cortometrajes fue David López, por Silencio, por favor. “¡Viva el cine social y viva el cine útil!”.

La mejor actriz de los cortometrajes recayó en Nuria Herrero en Seattle. “Quería dedicárselo a la directora y a mi compañero”. La actriz Assumpta Serna entregó el galardón al mejor guión y el Premio Gil Parrondo a la mejor Dirección Artística, que fue para Reema Sengupta, por Counterfeit Kunkoo. “Este premio es para mi hjija, la directora de esta película y yo soy su madre la productora. Me llevo a la gente de Almería en mi corazón”.

El Premio Cecilio Paniagua a la mejor fotografía fue para Alberto Díaz Centeno en Domesticado. Lo entregó Carlos Pérez Siquier, Premio acional de Fotografía. Antonio Llamas con su cortometraje Maratón fue el segundo del IV Concurso de Cortometrajes Postales de Correos. “El premio nos viene bien para un proyecto que vamos a rodar en China el año que viene”.

El triunfador fue Yermo Espinoza con su trabajo Carne. “Queremos que vean el corto y nos comenten porque queremos conocer la opinión”. El Premio Filmming fue para Los Nuestros 2. Arancha Ecija, directora de ficción de Mediaset España dejó un mensaje de agradecimiento. El premio Amnistía Internacional cobra sentido porque seguimos necesitando el cine para que dé la voz a las injusticias y a las desigualdades. El ganador fue Walls, de Maik Schuster, Fatmir Dolci y Max Paschke. “Tenemos que hacer que la gente luche por derribar las barreras”.

El Premio de la Asociación de Escritoras y Escritores de Cine de Andalucía al mejor cortometraje andaluz fue para Domesticado, de Juan Francisco Viruega. “LLevamos un camino muy bonito”.