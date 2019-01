Gala solidaria para ayudar a una mujer que se le incendió la casa.

En muchas ocasiones, ciertos sucesos pueden despertar la solidaridad de vecinos e, incluso, de personas que sin conocerse de nada dan un paso hacia adelante para ayudar a superar un bache. Es el caso de Ramiro Mellado que ha organizado una gala en el Teatro de Gádor para ayudar a la mujer que se le incendió la casa recientemente.

La cita contará con multitud de artistas conocidos de la provincia y también tendrá la particularidad que tendrá una especie de karaoke, pero solamente para que lo vean los artistas. La gala se celebrará el próximo 26 de enero en Gádor a partir de las 21:00 horas.

Los fondos que se obtendrán de la gala vendrán de los cinco de euros de donativo por asistir al espectáculo y con el 50% del dinero recaudado de la barra que se instalará en este concierto. Aproximadamente 14 artistas pisarán este escenario solidario y cantarán dos canciones cada uno. En cuanto acabe el concierto se entregarán los fondos.

Pepe Rey, Luis, Ramiro, Edu Orestes, José, Ernesto, Judit, Nessa, Loli Tesoro, Loli Gil, María, Cristina Lao... serán algunos de los artistas que pondrán voz solidaria a esta gala.

El organizador Ramiro Mellado explica cómo surge la idea: “Conforme me enteré de la noticia, me vino a la gala que se podía ayudar a la mujer con una gala solidaria. Pregunté a la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, si podríamos disponer del Teatro”. Han emitido un total de 500 entradas. “Hay varias personas que son conocidas por lo que esperamos que venga gente. No hemos podido hablar con la mujer, pero imagino que estará contenta porque la gente está volcada en ayudarla”.