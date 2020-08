Ana García Segundo brinda su corona de Miss World Spain a los 103 municipios de la provincia

La ganadora del certamen Miss World Spain, la almeriense Ana García Segundo, ha visitado hoy la Diputación Provincial para brindar su corona a los 103 municipios de la provincia de Almería. El presidente de la Diputación, Javier A. García, ha oficiado la recepción en la que también han participado el director del certamen nacional, Cres del Olmo, así como su descubridor, Paco Wandosell y el diseñador almeriense, Sergi Regal.

Javier A. García se ha mostrado orgulloso de estar rodeado de “talento almeriense” y ha felicitado a García Segundo por llevar consigo el nombre de Almería: “La bandera de Almería fue tu talismán en Miss World Spain y estamos convencidos de que te dará mucha suerte en el certamen internacional. Nos sentimos orgullosos de que hoy vengas a la casa de todos los almerienses a brindarles esta corona y sabes que tu provincia va a estar junto a ti en este reto”.

Por su parte, Ana García Segundo ha agradecido el apoyo que ha recibido en esta aventura que comenzó de la mano de Paco Wandosell: “Cuando me lo propusieron dije que no, porque no había pertenecido nunca al mundo de la moda y me daba vértigo no estar a la altura de una organización maravillosa. Me siento muy agradecida por todos los apoyos que he recibido y estoy recibiendo”.

Por su parte, el director de Miss World Spain ha destacado la importancia de este proyecto que ha cambiado su filosofía hacia la solidaridad involucrando a sus participantes en la realización de proyectos de cooperación. “Cada año se recaudan millones de libras para proyectos sociales. Es un certamen en el que se valoran, nunca mejor dicho, los valores y no sólo la belleza”, ha detallado.

Paco Wandosell ha destacado que tenía un gran reto por delante cuando buscaba a la representante idónea para la provincia de Almería pero cuando vio a Ana “encontré todo el potencial que buscaba y desde hoy representará a Almería y a España en un concurso con presencia de personas llegadas desde más de 120 países”.

Por último, Sergi Regal ha confesado que ha sido un honor formar parte del equipo de Ana realizando parte del vestuario que lució en el certamen de Oropesa del Mar. Del mismo modo, ha resaltado que él siempre deja claro que es un creador almeriense: “En cuanto Paco nos comentó que buscaba una miss y vi a Ana, pensé contigo al fin del mundo. Elegí un vestuario en el que fuera ella el foco de atención y no las prendas. Estoy agradecido de que mi ropa viaje con ella, su potencial y su dulzura”.

El certamen de Miss World se celebrará en el año 2021 y la sede está aún en proceso de selección.