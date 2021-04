Hades puede con Abby y Ellie

Las galas de entrega de premios y galardones a los mejores videojuegos del año se han convertido en uno de los pilares fundamentales para las compañías de cara incentivar las ventas de sus títulos y, por ende, de recoger los frutos en forma de distinciones tras años de programación.

Los últimos en celebrarse han sido los BAFTA Games Awards 2021 que tuvieron lugar durante la noche de este pasado 25 marzo. Un encuentro donde la Academia Británica, una de las más relevantes y prolíficas del sector, se vuelca por completo con la cultura del videojuego con el objetivo de distinguir los productos que han alcanzado grandes cotas de excelencia durante el último año, concretamente el 2020, un año marcado por la pandemia y que ha hecho lo propio también con esta gala al convertirla, de momento, en un evento online hasta que vuelva la normalidad.

Pese a la crisis sanitaria, y a las grandes dificultades que han tenido las desarrolladoras para poder sacar adelante sus productos, muchos de ellos con retrasos pronunciados, el 2020 ha sido un año con grandísimas producciones que ejemplifican los galardones que desde las islas británicas se han otorgado: Hades, The Last of Us Parte 2, Animal Crossing: New Horizons o Ghost of Tsushima son algunos ejemplos de la sobresaliente cosecha del año pasado y que, por ende, han acaparado todos los focos en esta edición de los BAFTA.

El gran vencedor ha sido Hades, el juego de rol de acción roguelike desarrollado y publicado por Supergiant Games en septiembre de 2020 que se ha coronado con el Game of the Year (GOTY) en este prestigioso certamen así como con otros tres galardones más rompiendo los esquemas y las quinielas que vaticinaban que The Last of Us 2 (TLOU2), la producción de Naughty Dog se alzaría con ese honor. Aún más si cabe tras analizarlo el año pasado en esta sección. Y para ello, contaba con trece nominaciones. Al final, solo ha podido conseguir tres dejando el último lugar del podio a Animal Crossing: New Horizons con el que Nintendo ha conseguido dos premios.

De esta forma, Hades, un título de una desarrolladora más humilde ha conseguido destronar a Naughty Dog y su epopeya entre Abby y Ellie. La mitología griega y su perspicaz fórmula de plasmarla en un videojuego ha convencido al jurado británico.

La lista de premiados es la siguiente: Mejor Juego del Año (GOTY) - Hades; Mejor Juego británico - Sackboy: A Big Adventure; Mejor animación - TLOU2; Logro artístico - Hades; Logro en audio/sonido - Ghost of Tsushima; Mejor juego debutante - Carrion; Mejor juego en evolución/servicio - Sea of Thieves; Mejor juego familiar - Sackboy: A Big Adventure; Mejor juego más allá del entretenimiento - Animal Crossing: New Horizons; Mejor diseño - Hades; Mejor multijugador - Animal Crossing: New Horizons; Mejor logro técnico - Dreams; Mejor banda sonora - Marvel’s Spider-Man: Miles Morales; Mejor narrativa - Hades; Mejor nueva IP - Kentucky Route Zero: TV Edition; Mejor actuación protagonista - Laura Bailey como Abby en TLOU2; Mejor actuación en rol secundario - Logan Cunningham como Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon, y el Storyteller en Hades; Game of the Year (Mejor juego para el público) - TLOU2.