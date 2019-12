Historias de vida sobre inmigración

“Mi hija no conoce a su papá porque lo secuestraron. Llevo año y medio en España. Soy abogada y psicopedagoga. Trabajé en el Congreso de mi país. Intentaron secuestrarme, matarme y tuve que salir de Venezuela por motivos políticos con mis dos hijos. La mejor opción de acogida era España. Cuando llegué a Almería noté una capacidad humana increíble, siempre tienen una palabra de aliento. Cáritas me ha asesorado y he realizado formación con ellos. Ahora estoy con un máster en la Universidad de Almería. Estoy muy conmovida por este evento”, relató Marvi Pérez en la inauguración de la exposición Encontrar para encontrarnos, organizada por Cáritas Diocesana, que estará en el Centro de Interpretación Patrimonial hasta el próximo 22 de diciembre.

En la inauguración de la muestra informativa se encontraba Crístofer López, de Nicaragua: “Llegué en 2018. Pensaba que Cáritas no me atendería porque no soy católico, pero no es así. Soy cocinero. Estaba solo y un poco deprimido al no tener trabajo. Me ayudaron con cursos y ahora también soy voluntario. Al saber el idioma te insertas más rápidos, pero el bloqueo siempre ha sido los papeles. No puedo visitar mis país cuando me dé la gana y me despedí de mi madre porque no sabía si nos volveríamos a ver. Con Cáritas yo no estoy solo”.

Dos mujeres marroquíes, de Santa María del Águila, explicaron cómo ha sido su vida en Almería. Una de ellas destacó como punto negativo el abandono de la familia y que en los momentos difíciles “no están a mi lado”, pero destacó las mejores “educativas, sanitarias y la oportunidad de trabajo”. Por su parte, la segunda apuntó que “al principio era muy difícil sobre todo por el idioma. El primer día que llegué me apunté para aprenderlo”. Pero su integración ha sido total y forma parte de las directivas del Consejo Escolar y del AMPA de los colegios de sus hijos.

Por otra parte, un joven de Senegal explicó que vino para poder mantener a su familia y disponer de un tratamiento de salud que es indispensable para su día a día. Relató su duro periplo hasta que llegó a Málaga. “Me siento muy bien en España”, manifestó.

Otro de los presentes llevaba más de 20 años en Almería y destacó el papel de la organización: “Gracias a Cáritas aprendí a leer y escribir. Almería salvó mi vida”.

Luis Flores, director de Cáritas Diocesana de Almería, explicó que con esta muestra se pretende “visibilizar a las personas que están en una situación de vulnerabilidad, no por su elección sino por la emigración forzada. Tenemos que acogerlos para integrarlos. La iglesia tiene que estar dentro de los templos pero también en las salidas. Animo a los voluntarios de Cáritas a seguir con esta labor”.

Por su parte, María José Pérez de la Romana, del Servicio de Sensibilización de Cáritas Española, quiso dejar claro la importancia de esta muestra: “Ha estado en 32 diócesis, tiene un largo recorrido. Forma parte de la campaña Compartiendo el viaje. Este planeta es la casa común de todas las personas. Uno de los objetivos es fomentar la cultura del encuentro. Seguro que en todas las familias hay personas que han tenido que dejar su lugar de origen. Ocurren guerras, conflictos, sequías extremas, violaciones de derechos humanos…, y la gente tiene que poner a salvo su vida y la de sus familias. El título habla de cuando me encuentro con el otro, eso me obliga a mirarme a mi misma y por fuerza me cambia”.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, profundizó más en la muestra: “Es una exposición que busca concienciar en valores como el respeto, la tolerancia, la igualdad y la empatía. Valores que deben ser potenciados y se hacen necesarios contra el odio y el rechazo a personas diferentes. Zoe, Fara, Samantha..., son hombre y mujeres que se han visto forzados a emigrar de manera forzosa y no han encontrado lo que esperaban”.

Según explicó Sánchez, la exposición se divide en los cuatro verbos que promulga el Papa Francisco: acoger, proteger, promover e integrar. “Son distintos bloques de paneles, con historias reales, datos, informaciones... Hace una propuesta para ver qué podemos hacer nosotros. La campaña invita a conocernos personalmente, saludar a los vecinos sin prejuicios, compartir costumbres. Estamos en una fechas que no deberían tener caducidad. No podemos olvidarnos de ese corazón ensanchado cuando pase la Navidad”.