Innovación culinaria en miniatura

El Espacio Gastronómico Tony García continúa creciendo tras su apertura e incorpora en su plantilla a un chef que ha trabajado para eminencias de la cocina. Para el propietario, los proyectos se hacen con grandes personas y es por ello que ha considerado incluir en esta nueva iniciativa al chef Pedro G. Asensio. "Hemos trabajado juntos durante muchos años. Le llamé y propuse formar parte de esta iniciativa para ayudarnos a tener otra perspectiva diferente a la actual. Todo esto significa sumar. En esa búsqueda continua de trabajo se incorpora Pedro, con una profesionalidad contrastada", destaca.

Para el propietario el éxito del negocio reside en la oferta de los mejores productos para el cliente a un precio razonable. "En nuestro establecimiento se cocina. Hay fondo de cocina. No sólo hay un producto sino también elaboración. Actualmente, hemos cambiado la decoración, la mantelería, la cubertería, la cristalería, en definitiva, le hemos dado un cambio significativo. Estamos contentos. Tenemos una demanda importante de clientes. Esta vez hemos apostado más por el menú de degustación y/o la cocina en miniatura más que grandes platos. Esta es la nueva línea de nuestro restaurante que es la más reclamada por nuestros clientes. Enveinte días arrancaremos con un nuevo concepto de bar en el que estamos ilusionados", afirma.

Pedro G. Asensio lleva aproximadamente 29 años de su vida en el sector de la hostelería. Para el cheff lo importante no es a dónde llegar sino saber mantenerse en el camino. Su mayor inspiración fue su madre. Admira la cocina francesa. Nació en Badajoz y a día de hoy vive en la provincia de Almería. " He hecho casi de todo. En el año 2002 decidí estudiar cocina y ahí fue cuando conocí a Tony, dueño del Espacio Gastronómico, trabajé para él. Terminé mis estudios y retomé mi vida laboral de la mano del cheff Joan Bosch, quién tiene una Estrella Michelin. En el año 2008 volví a Almería y comencé un nuevo trabajo con Tony. Ese año coincidió con la crisis y el proyecto no pudo salir adelante", detalla.

Volvió a Barcelona y se adentró nuevamente en la gastronomía. Ha trabajado con Nandu Jubany y Carles Abellan, chefs con Estrella Michellin. Finalmente, decidió coger el proyecto de Albert Adriá y empezó a trabajar en Tickets, uno de los restaurantes más importantes de España. "A día de hoy he decidido embarcarme en este proyecto con Tony porque gracias a él he aprendido mucho", resalta Pedro.

Formación y dedicación como lema principal dentro de los fogones para este chef. Ha conocido y trabajado junto a grandes profesionales de la cocina pero cree que es su momento para marcar un antes y un después, dentro del Espacio Gastronómico Tony García, en la provincia de Almería. "Tratamos de desmarcarnos un poco del mundo de la tapa pero teniéndola siempre como opción. El formato tapa-caña o tapa-vino nos parecía demasiado rígido. Separar la tapa de la bebida es esencial para este avance", afirma el cheff.

Para Pedro G. la comunicación y la autodisciplina es imprescindible para obtener una buena organización dentro de la cocina. "Los formatos empresariales rígidos basados en la jerarquía estricta ya no valen. Hay que ser más empático, es decir, hay que saber utilizar la inteligencia emocional. El objetivo no es diferenciarnos del resto sino hacer las cosas que deseamos hacer. No queremos convencer al cliente sino estar convencidos de que nuestras ofertas son las que queremos lanzar", expone.

"Tengo gustos muy simples. Disfruto cocinando cosas sencillas como por ejemplo un buen tomate con sal. Almería tiene productos que son una gran maravilla. Una de las cosas que más me motivan aquí como cocinero es ir a la plaza, eso es una joya. La relación calidad-precio es ideal. Comprar alimentos de calidad hace que además de hacer una buena cocina también sea segura. Si lo que cocinamos está muy buenas pero nuestros clientes se ponen enfermos... ¿qué tipo de cocineros seríamos?, se cuestiona el chef.