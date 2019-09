Jaime Cantizano: "La radio tiene que acompañar, entretener e informar"

Jaime Cantizano aterrizó en Onda Cero en enero de 2018 para embarcarse en el nuevo proyecto de dirigir Por fin no es lunes, un magacine que se emite todos los sábados y domingos de 8:00h a 12:00h. El reconocido comunicador ‘se cuela’ todos los fines de semana en las casas de más de 800.000 españoles para divertirnos con sus interesantes secciones haciéndonos pasar unas entretenidas 4 horas de programa. Por fin no es lunes nos permite alejarnos de la ‘infoxicación’ política que nos satura creando un mapa de curiosidades de ocio y entretenimiento perfecta para el fin de semana gracias a una radio estética elaborada de una forma muy personal y natural.

–Creo que debe tener ya preparado el casco y el carburo porque va a entrar a la mina a conocer la Geoda justamente la tarde del viernes 20 de septiembre, ¿no?

–Sí. Yo siempre he sido bastante aventurero y siempre me han gustado los deportes de riesgo. No es la primera vez que entro en una mina, pero sí que es verdad que es la primera vez que me enfrento a una realidad como la Geoda. Esta semana me he dedicado a repasar algunas imágenes y hacía mucho tiempo que no veía una imagen tan bella, porque al final tenemos que hablar de belleza, una imagen natural y bella con esa maravillosa Geoda de Pulpí, la más grande de Europa, y un monumento natural que vamos a descubrir el sábado de 8:00h a 12:00h en Por fin no es lunes.

–Se le podrá contar como uno de los primeros visitantes a la Geoda de Pulpí.

–Te aseguro que me siento privilegiado porque cuando uno hace este tipo de programas tiene la posibilidad de acercarse a la realidad de una manera mucho más directa y calmada. Por eso nos vamos con un poco de antelación para poder disfrutar la visita con tranquilidad para que nos expliquen el origen y la historia de la Geoda. Todo lo que sea acercarnos a lo natural y a la naturaleza tiene que despertar nuestro interés.

–¿Qué palabras va a utilizar una vez salga de la Geoda para contarlo a toda España?

–Cada vez apuesto más por el empleo de una palabra que nos ha acompañado siempre: natural. La belleza ha de ser natural, las relaciones de amistad deben de ser naturales, hacer radio y hablar en la radio deben de hacerse de una manera natural, casi espontánea. Lo natural, la naturalidad, la naturaleza nos acerca mucho más a lo bello.

–Desde que se estrenó su programa ‘Por fin no es lunes’ no ha parado de crecer en audiencia, los estudios hablan de 800.000 oyentes diarios, ¿cree que son buenos tiempos para la radio de entretenimiento?

–Desde mi llegada al grupo Atresmedia, Onda Cero ha hecho una apuesta clara por el entretenimiento. Toda la información y la opinión se condensa de lunes a viernes y al final el oyente necesita un periodo de descompresión y por eso llega el fin de semana y hacemos de la manera que hacemos ‘Por fin no es lunes’ en Onda Cero. En la primera hora del programa siempre miramos con interés qué ocurre en España y en el mundo, pero la radio tiene que acompañar, entretener e informar y eso es lo que intentamos hacer en Por fin no es lunes.

–Los fines de semana programas como el suyo, ‘Por fin no es lunes’, tiene la responsabilidad de ser una alternativa al dominio que siempre ha demostrado el deporte. ¿Cree que los programas de entretenimiento superarán algún día a los deportivos?

–España es un país de fútbol, un país de deportes; es una sintonía clásica que nos acompaña generación tras generación. Creo que el tramo de la mañana sí invita a los programas de entretenimiento, porque la radio los fines de semana se escucha de una forma mucho más pausada. De lunes a viernes estamos en el atasco pensando en el trabajo o llevando a los niños al colegio. En la radio del fin de semana conseguimos que el oyente nos escuche mientras está tomándose un café, empezando a desperezarse en la cama o haciendo cosas en la casa; el ritmo es totalmente diferente que al de lunes a viernes.

–Vivimos momentos de incertidumbre en la radio en España, ¿te atreverías a hacer un pronóstico como profesional de la radio de cómo crees que será la radio en el futuro?

–Cada vez sabemos menos. Hay más información y más datos, tanto en la radio, la televisión o en la prensa escrita, pero también lo podemos trasladar a la economía o a la política, cada vez estamos más desconcertados y es muy difícil saber hacia dónde vamos. Quien sepa decirte qué será de nosotros dentro de 10 años seguramente será alguien que apuesta por equivocarse porque el desconcierto es generalizado absolutamente en todos los terrenos. Hace poco hablaba con Rosa María Calaf, una corresponsal histórica de TVE y del periodismo, y me decía “si tuviera que definir este periodo usando una palabra sería incertidumbre” y es verdad lo que dice, vivimos en una incertidumbre permanente.