Javier Rapallo lanza un nuevo remix de su sencillo La Roja

Nuevos ritmos y mezclas sonarán en el Mundial de Rusia con acento almeriense. El disc-jockey Javier Rapallo es un experto en crear nuevos sonidos a sus temas y ya cuenta con un remix, producido por A. Tello y que espera ser reproducido en distintas emisoras de radio.

Javier Rapallo dispone de diferentes redes sociales y canal de Youtube donde se puede escuchar su música y, especialmente, lo que él pretende que sea otra banda sonora alternativa de Mundial de 2018.

Entre algunos de los objetivos, "pretendo apoyar a la Selección y que se pueda bailar mi canción en este Mundial".

Javier Rapallo se siente agradecido a los profesionales que han participado en este remix: "Quiero agradecer especialmente a A. Tello por poner lo mejor de sus sonidos en este temazo para la producción. Se puede descargar gratuitamente en máxima calidad".

Este año, Javier Rapallo cumple una efeméride muy importante para él: "Hago el 25º aniversario del Kaña de España. La Sociedad General de Autores ha comprado los derechos y lo ha puesto disponible en Spotify y Amazon".

Su inscripción en el Libro Guiness de los Records se puede ver reflejada en el Empire States y el almeriense demostró como la tenacidad logrando tres veces el récord de permanencia en cabina tuvo su recompensa con la imbatibilidad actual. El músico almeriense recuerda una de las anécdotas al lograr un récord: "A falta de una hora para batirlo, tenía los tobillos inflamados y como no podía tomar ningún medicamento, porque daría en los reconocimientos de antidoping, me pusieron bolsas de hielo. Se me puso la pierda negra. Estaba casi llorando y le dije a las cámaras de RTVE, que me estaba enfocando, que no lo hicieran porque si mi madre me veía así le daba un patatús".

Su récord no ha pasado desapercibido para el resto del mundo y así lo explica Javier Rapallo: "Me encontré con una niña que me dijo que aparecía en un libro de texto del colegio. Es un orgullo para mí".