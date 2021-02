Jesús Alonso, un gadorense dispuesto a acabar con la sexología como tema tabú

Corría diciembre del año 1991 cuando en el vecino municipio de Gádor nació Jesús Alonso Siles. Ahora, tres décadas después, este almeriense de pro está cumpliendo su gran sueño. Este no es otro que el de ser sexólogo especializado en asesoramiento y educación sexual. Todo comenzó en 2016, cuando Alonso realizó un Máster Oficial en Ciencias Sexológicas por la UAL. Se trata este del único Máster Oficial relacionado con esta rama y que, además, profesionaliza. Desde entonces, este gadorense disfruta asesorando sexológicamente y educando sexualmente a todas las personas que requieran sus servicios.

"Para que la gente pueda entenderlo, un asesor sexual se encarga de, en base a sus conocimientos y su formación, acompañar al o la paciente en su proceso abarcando temas tanto comportamentales, actitudinales o fisiológicos o anatómicos", explica a este rotativo el protagonista de esta historia. "Evidentemente, al no ser titulados en psicología clínica no podemos actuar ni pautar como psicólogos, al igual que no podemos hacerlo como médicos o, en mi caso, sexólogo clínico. Sin embargo, somos el paso previo a ese proceso, si así fuera conveniente al especialista adecuado", sigue matizando Alonso Siles.

Tal fue su pasión por esta rama, que al embarcarse en ella hace casi un lustro, se adentró junto con unos compañeros del máster a profundizar en la investigación. Junto a ellos conformaron el GICS II -Grupo de Investigación en Corporalidad Sexológica II-, con la intención de mejorar nuestros conocimientos y aportar algo nuevo a esta ciencia. Igualmente, este amante también de la guitarra y los carnavales -entre otras tantas aficiones- se incorporó a la Sociedad Española de Intervención Sexológica (S.E.I.S.), donde pudo rodearse de grandes profesionales de la sexología y aprender de lleno con su gran conocimiento.

Tras esta formación llegó el turno de afrontar el día a día a través de una rutina diaria. "Hace tres meses que comencé a darle forma a mi sueño. Un sueño que vengo persiguiendo desde que acabé el Máster, pues nunca pensé que me cambiaría la vida, pero así fue. Seguí formándome y mi inquietud por transmitir lo aprendido a mi gente en particular y al mundo en general es lo que me removió en su momento, como buen docente, y a día de hoy es lo que me motiva, además de querer ayudar a la gente en un tema tabú hoy día, donde cualquier persona sabe hablar de sexo, sexualidad o sexología…cuando son términos alto diferentes", reseña Jesús Alonso. "Creo que hace falta mucha sexología hoy en día, pues vivimos en una sociedad y en un mundo donde todo tiene un componente sexológico y si no tratamos la sexología como lo que es, una ciencia que debe ser respetada, jamás daremos a las personas la información que se merecen", enfatiza.

Su vocación le ha llevado a especializarse en dicho asesoramiento sexológico. Alonso pasa consulta dos tardes a la semana en la Clínica Berenguel, ubicada en el barrio de Oliveros. Su otra especialidad, la educación sexual, le está llevando a realizar charlas no solo a nivel de centros educativos sino también a presentar varios proyectos en determinadas administraciones donde la educación sexual para edades quizás más adultas la consideramos fundamental porque las AMPA requieren de una formación para con sus hijos, así como los propios cuerpos de docentes, en donde toda la comunidad educativa sepa cómo, cuándo, dónde, por qué y qué enseñar con relación a este tema.

Igualmente importante es la lucha por la igualdad, que supone "una preocupación y una necesidad extrema de ser afrontada desde otro paradigma, debido a que las cifras de mujeres muertas y maltratadas año tras año sigue siendo muy alto (mismas estrategias mismo resultados), ya que se sigue fomentando todo lo que gira en torno a la sexología o la sexualidad o al mismo sexo como algo peligroso, malo, peyorativo…cuando precisamente el término Salud Sexual Holística que yo llamo nos ayudaría a fomentar entre otras cosas una sociedad más igualitaria, pero desde una igualdad real, no desde los extremismos, sino entendiendo igualdad entre personas, sin más", señala Alonso quien finaliza exigiendo una Educación Sexual lo antes posible "al igual que aportamos hábitos de higiene, hábitos de ejercicio físico diario, de buena alimentación o de lavado de manos, por citar algunos".