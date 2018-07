Jorge Enrique García descubre las técnicas para cantar al unísono

Los colores de las voces pueden ser muy diferentes, pero sonar al unísono. Ese es el trabajo del profesor del taller de Canto Coral, Jorge Enrique García, que instruye a sus alumnos con distintas técnicas vocales para lograr como una agrupación que lleva años trabajando juntos.

García apunta que este año se ha encontrado con un grupo totalmente diferente al año pasado: "Estoy encantado. Hay menos gente, pero el nivel ha subido. En el repertorio de este curso, había que hacer música de principios del siglo XVII, de las más complicadas a nivel rítmico. Es de gran calidad y muy detallista, y con este grupo sí se puede trabajar ese repertorio".

Cantarán una misa entera que proviene del Archivo de Música de la Catedral de Almería

El profesor y contratenor repite por segundo año consecutivo: "Cuando me he visto aquí, es como si no hubiese pasado el año. Estuve muy bien. La organización es excelente, los conciertos, las conferencias son muy interesantes. Es un acierto enmarcar la música dentro de la historia".

Jorge Enrique García realiza una dinámica diaria con sus alumnos: "Comenzamos con el calentamiento. Una cosa es calentar la voz y otra es vocalizar. El objetivo es que no se lesionen las cuerdas vocales. Posteriormente, ensayamos el repertorio que ya tienen aprendido, pero lo hacemos desde el punto de vista técnico. Analizamos cómo suenan con las voces separadas, miramos el montaje del repertorio… A nivel interpretativo se les da bastante bien, pero la pieza tiene que estar solucionada técnicamente".

El profesor describe el repertorio que están trabajando: "Cantarán una misa entera que proviene del Archivo de Música de la Catedral de Almería, además de unos madrigales de villancicos del Cancionero de Turín con los sacabuches y también colaboramos con el taller de Viola da gamba. Lo más importante es el sentimiento de equipo para que suene bien: Respirar, armonizarse a la vez... Si no es así, estropeas el trabajo de los demás".