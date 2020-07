Jorge González aspira a convertirse en Mr. Internacional Spain

Es la imagen de Almería desde ayer en el certamen de Mr. Internacional Spain. Jorge Daniel González, de 26 años y 1,84 metros de altura, representa a la provincia en un concurso donde se elige al más guapo de España. Estarán hasta el día 25 conviviendo todos los modelos juntos, y el 24 de julio será la gran gala final en Marina D'or, Oropesa Del Mar (Castellón).

El almeriense estudió el Grado de Derecho en la Universidad de Almería, pero el trabajo de estas semanas ha sido incesante pero en otro ámbito: "No he tenido casi nada tiempo libre ya que la preparación al certamen me ha ocupado bastante, tanto a nivel físico como a nivel de de preparativos para la concentración. Físicamente estoy dando el 100% para ir en condiciones óptimas. A nivel de preparativos estoy muy agradecido a J. González por vestirme para la gala y la entrevista con el jurado y también a Curro Ruiz, por vestirme para la prueba de traje típico. Es un gusto contar con gente así en Almería. También estoy muy contento y agradecido de haber trabajado con Fiyo Muñoz para realizar mi vídeo de presentación; El resultado ha sido brutal. Y con la psicóloga Clara Gázquez, cuyos consejos me ayudan a afrontar el certamen con todas mis fuerzas".

El modelo se muestra ambicioso ante el resultado final: "Mi expectativa es volver a Almería con el título. He trabajado duro para ello y para mí sería un orgullo. Cumpliría un sueño. Pienso que si mi expectativa fuera otra no iría al concurso al 100 por 100, aunque tengo claro que además de esto voy a vivir una gran experiencia que no olvidaré nunca".

El joven almeriense quiere aprovechar cada momento: "La semana de convivencia la afronto con muchas ganas. No quiero ir a dormir ninguna noche pensando esto no lo hice, aquí pude hacer esto... Voy ante todo a ser yo mismo. Cada persona tiene su esencia y yo voy a enseñar la mía".

González explica cómo surge la oportunidad de emprender el camino como Mr. Internacional Almería: “Se inicia en el momento que su director Cres del Olmo se pone en contacto conmigo para proponerme esta gran oportunidad” y el joven asegura que esta aventura la realiza “por iniciativa propia, aunque lo consideré con mi entorno más cercano. En todo lo que hago cuento con el apoyo y consejos de mi madre, además del resto de mi familia y amigos, que para mí es fundamental”.