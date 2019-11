Jorge Sanz celebra sus más de 40 años de profesión con la estrella número 21 del Paseo de la Fama

El recuerdo de Jorge Sanz como el pequeño Conan queda en la memoria colectiva de los aficionados al cine y con 41 años de profesión el actor destapó la estrella número 21 del Paseo de la Fama. El intérprete no dudó en destacar las bondades de la provincia como plató natural de cine y recordó la historia de la época dorada cinematográfica de Almería.

El actor se mostró totalmente entregado al público y a los medios de comunicación durante toda la jornada: "Gracias por dejarme en evidencia con el paso del tiempo. Quiero mostrar mi agradecimiento a Almería. Es una provincia que forma parte de la historia del cine internacional. Aquí estaba el centro de la industria cine mundial. Fue el epicentro de las grandes producciones de Hollywood. Algo se ha tenido quedar en el ADN de los almerienses. Tenéis la facilidad para agradar a la gente del cine. Contáis con un plató cinematográfico gigantesco y paisajes preciosos. El trabajo que hacéis para los que amamos nuestra profesión es impagable. Viene otra época dorada de cine y televisión. Vuestra tierra es ideal para rodar grandes películas" .

Sanz bromeó con el hecho del reconocimiento a toda una trayectoria: "Cuando te dan este tipo de premio la gente no te da la enhorabuena, te preguntan si estás bien. Después de 40 años de profesión, está bien que reconozcan esta trayectoria".

El actor no dudó en destacar el sistema competitivo de FICAL: "Este Festival es especialmente bueno. En mi época, la verdadera escuela de cine estaba en los cortometrajes. Si alguien quería hacer películas, tenía que pasar antes por los cortos. La participación de cortometrajes almerienses es muy alta".

Sanz continúo valorando el Festival: "Hoy en día San Sebastián es un riesgo de Festival, Málaga más que un festival en un escaparate, y el de Almería es el que tiene los cimientos para hacer películas, con los cortometrajes y con el primer largometraje".

El intérprete ofreció una sugerencia a las administraciones: "Las escuelas de cine, además de hacer películas, les da servicio. Aprovecho para sugerir más técnicos, iluminadores, decoradores..., le podríais dar un empujón para que la gente se animara. No digo que no sean buenos, pero son pocos".

El actor recordó varios momentos de su trabajo en Conan, El Bárbaro: "La hice porque tenía varias películas a mis espaldas y lloraba muy bien. Era clave en esta película. Justificación más venganza. No conseguí llorar y cambié el sentido de la película. Cambió a ser un tipo bastante psicópata. Fue mi primer contacto con una superproducción. Queríamos rodar con nieve y se fue. Los americanos trajeron dos camiones de mármol blanco pulido. A los españoles nos pareció un gasto, ¿no lo podían hacer con algodón?".

Jorge Sanz se muestra satisfecho de su recorrido profesional: "Doy gracias al que se haya encargado de mi carrera, muy satisfecho y orgulloso de haber hecho algunas películas buenas que han llegado al corazón de la gente. Noto el cariño de la gente que me ha visto crecer. Tengo la sensación de que alguna manera formo parte de la vida de muchas personas. Este es el oficio más maravilloso del mundo porque ayudamos a entretener a la gente y que se olvide de sus problemas cotidianos. He podido permanecer en el tiempo y la de actor es una carrera a largo plazo. Quiero agradecer que hagáis un reconocimiento a algo que ha sido una forma de ir por la vida".

El actor habló sobre las subidas y bajadas en la profesión: "Fernando Trueba me dijo que la fama dura 4 años y Joan Manuel Serrat que no hay que ir detrás de la fama y de los medios, hay que dedicarse a lo que te has dedicado con todo el cariño y amor del mundo. La gente te borra enseguida. Cuando llevas tres películas que han sido número 1, piensas que esto va a ser para siempre, pero te puedes mantener teniendo un mínimo de cabeza, administrándote un poco y diversificando tu trabajo. La muerte de un actor es no trabajar. Tenía la capacidad de hacer la película que yo quería".

Sanz está inmerso en estos momentos dentro del mundo de la escena teatral: "Ahora en el teatro y gracias a los 50 años, noto mucho el cariño de la gente. Sales de Madrid y dar la vuelta a España con una gira es algo que a mi me apasiona".

El ganador de un Premio Goya valora positivamente la iniciativa del Paseo de la Fama: "Es maravilloso. Estáis haciendo que la gente ame el cine. Esto es lo que hace que la gente alimente la industria del cine. Estoy muy agradecido a todos, seguid así porque Almería va a ser una tierra de cine duran te muchos años. Siempre que vengo aquí por lo personal o trabajando he disfrutado una barbaridad".

Javier Aureliano García, presidente de la Diputación Provincial, se mostró muy satisfecho de la persona reconocida y del trabajo que se realiza en la provincia. "Estamos muy orgullosos de que hoy nos acompañes en esta gala de inauguración que se te reconoce con el Premio Almería, tierra de cine. Estamos muy implicados con el cine. Almería no se podía conocer sin el cine, pero el cine tampoco sin Almería. Estamos muy ilusionados con el certamen de Ópera Prima. Queremos que el Festival sea una referencia a nivel nacional por lo que significa Almería en la industria del cine".

García detalló los motivos para que Sanz sea reconocido como Premio Almería, tierra de cine: "Reconocemos todo el trabajo que has realizado y también en la provincia. Rodaste una película de David Trueba, que cautivó a todos a los almerienses. Hemos crecido con todas tus películas y series. Firmando el Libro de Honor nos hemos dado cuenta que vamos a tener un hecho histórico. Está la estrella de Arnold Schwarzenegger y ahora la de Jorge Sanz. Son las dos únicas personas que han encarnado al personaje de Conan, El Bárbaro. Es el único sitio donde están las dos estrellas. Tenemos a una de las parejas que más química han tenido en el panorama del cine español con 'Amantes'. Además, los dos han rodado en nuestra tierra. El Festival no es de la Diputación, ni del Ayuntamiento, es de los almerienses. Este festival se hace desde lo público. Un auténtico privilegio que hoy nos acompañe". Sanz bromeaba sobre su papel como Conan: "Lo utilizo mucho para ligar".

La alcaldesa accidental del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, señaló que "tenemos el cine presente todo el año, pero esta semana se respira por todoslos rincones. Tiene reconocimiento en el Paseo de las estrellas, donde están todas las personas que han sido relevantes en toda la provincia. Los almerienses te acogerán con la hospitalidad que les caracteriza. Con Jorge nos hemos enamorado, llorado, emocionado, nos hemos puesto románticos, hemos crecido con él y él con nosotros con las historias rodadas en Almería".

El director del Festival Internacional de Cine de Almería, David Carrón, señaló que "estamos muy felices de abrir esta edición con Jorge Sanz. Al margen de la cantidad de películas que ha hecho con 50 años, hay que destacar el hecho de haber protagonizados dos títulos míticos de la provincia. Fue el pequeño Conan. Con Vivir es fácil con los ojos cerrados, se recordó el rodaje de John Lennon, que se grabó desde una mirada contemporánea. La carrera de algunos de los directores de este país no se entiende sin Jorge Sanz, como son Vicente Aranda y el universo de los Trueba, tanto David como Fernando".