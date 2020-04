Un piano flamenco para abrir la puerta grande de los talentos

La música y el flamenco almerienses cuentan desde este fin de semana con una nueva estrella en ciernes. Un portento único a su edad que abrió la puerta grande en el ‘talent show’ de Canal Sur Televisión ‘Tierra de talento’ con un piano flamenco y conquistó y enamoró a un jurado en el que se encontraban figuras de la talla de José Mercé, Diana Navarro, la cantautora y pianista María Toledo o la cordobesa a la vez que roquetera India Martínez. Un talento todavía en desarrollo y con sus prioridades claras:seguir su formación académica -estudia 3º de ESO en el IES Nicolás Salmerón- y musical porque todavía le queda mucho por aprender.

José Carlos Esteban-Hanza Fernández tiene 15 años recién cumplidos, el pasado 26 de febrero. Este joven almeriense, que lleva ya más de la mitad de su vida sentado frente a un piano -comenzó con siete años en la Escuela Municipal de Música-, actividad que compagina también con la práctica deportiva de baloncesto, participó en este concurso a comienzos del mes de marzo, ya con algunas medidas de protección por parte de la productora como la ausencia de público. Tan solo sus padres, Carlos y Rocío, y su hermano menor Emilio, y el jurado en el que además figuraba el barítono Carlos Álvarez. La emisión no se produjo hasta el pasado fin de semana y en ella José Carlos deslumbró hasta el punto de convertirse en uno de los dos únicos participantes hasta ahora en conseguir un pleno de cinco estrellas.

Escondiendo lo que quizás era un manojo de nervios interior en una fachada de rostro serio y chaqueta azul, José Carlos se sentó en el piano para hacer lo que mejor sabe aparte de fajarse en los estudios y meter canastas. Allí, sobre el escenario, se sacó una soleá por bulerías que arrancó a golpe de nudillo antes de volar sobre las teclas. A María Toledo la enamoró desde el primer segundo y José Mercé apenas tardó unos pocos más en apretar el botón. Ella le auguró “una carrera muy larga” al considerar que tiene “todo lo necesario para triunfar” y él afirmó que espera verle dentro de poco “en los grandes escenarios del mundo”. A este, que no dejó de jalear a José Carlos durante la actuación, además, le recordó “a los tiempos de Manolo Caracol en Madrid con Arturo Pavón”.

“Estuve bastante nervioso, porque no es nada comparable a otras actuaciones que he hecho”, reconocía José Carlos a ‘Diario de Almería’. Sobre todo, por la tensa espera entre las pruebas de sonido y la grabación. También en la valoración del jurado. Pero una experiencia “única, muy bonita”, ya que “la primera vez en la tele no se olvida”.

En el Conservatorio de Almería desde hace dos años, donde actualmente cursa 4º de Profesional de piano, José Carlos tiene como referentes de su tío, Tomatito, Camarón de la Isla o Paco de Lucía, a Michel Camilo o Pedro Ricardo Miño. También se recrea en la música de Queen o la de Albéniz. En una familia de guitarristas, se decantó por el piano porque “me pareció más fácil, tocabas con un dedo y sonaba y eso era algo que con seis años no podía hacer con la guitarra y algunos de sus acordes”. Y de ahí al piano flamenco era solo cuestión de tiempo.

Su desafío para su siguiente aparición en ‘Tierra de talento’ será tocar para acompañar el cante y el baile. Una pieza en la que ya trabaja el nuevo prodigio almeriense.