Josep María Pou: “Acaban de anclarme en el suelo de este teatro”

Josep María Pou se mostró visiblemente emocionado con la Butaca de Honor que le concedieron en el Auditorio Municipal de El Ejido. Esta cita se conmemoró antes del fin de representación de la obra Moby Dick.

Para el actor, esta es la primera vez que le han concedido una Butaca de Honor: “Es una primera experiencia en mi vida. Creí que después de 50 años de teatro había tenido todo tipo de experiencias. He tenido la suerte de tener muchos reconocimientos y premios pero nunca había tenido el hecho material de una butaca que se queda fija dentro de teatro. Tengo la sensación de que acaban de clavarme, anclarme en el suelo de este taetro para muchos años y eso me hace que me sienta especialmente unido al Festival y a El Ejido. Me siento que tengo un pedacito de algo que pretende ser mío y que en cualquier momento me pedo venir a El Ejido sentarme porque tengo aquí como mi casita”, expresó recordando sus pasos anteriores en el Festival cuando se representaba al aire libre en el Círculo Cultural.