Juan López Falcón pasa las primeras fases del casting de 'Operación Triunfo'

Juan López Falcón estaba viviendo un sueño, pero al final se ha visto truncado. El cantante, nacido en Barcelona pero residente en Almería desde hace muchísimos años, pasó las primeras fases del casting de Operación Triunfo y no fue seleccionado en la tercera criba que ha realizado el talent show esta semana.

López Falcón llegó a la tercera fase "con muchas ganas" y explica que durante estas dos primeras cribas "la experiencia ha sido muy bonita, pero a la vez agotadora, con mucho frío en la primera fase que la hice en Madrid. Después de 6 horas de cola y 5 canciones me pusieron la deseada pegatina".

El cantante explica que la selección inicial cree que fue porque "tengo una voz personal y que soy bastante versátil. Además he hecho cosas diferentes en el casting, como hacer un mashup con Havana, Contando Lunares y Corazón Espinado. Creo que hay gente con más talento que yo que se han quedado fuera, así que tal vez sea por este tipo de cosas". La actuación del almeriense está entre el minuto 10:12 al 14:50.

Para López Falcón su perfil no hubiera aportado nada diferente porque "creo que lo han visto todo. Lo que sí hubiera dado es risas, música, diversión y muchas ganas de aprender".

Como concursante referente tiene a David Bisbal, y sobre los dos últimos ganadores, Amaia Romero y Famous Oberogo, asegura que "los dos tienen mucho talento, sobre todo Amaia. Pienso que los infravaloran un poco".

Pero el artista apunta que si hubiera entrado a la academia, se encontraba "preparadísimo, porque sé que voy a hacer algo que me gusta". López Falcón no se define en ningún estilo: "No me enmarco en ninguno porque me gustan demasiados y creo que no es una necesidad definirme por un solo estilo aún".