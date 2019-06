Juan Mena, subcampeón en la final de La Voz Senior

Juan Mena lleva toda una vida derrochando arte y talento musical y con el tema que precisamente se titulaba Toda una vida, el abderitano se presentó en la final de La Voz Senior, junto a su inseparable saxofón. El almeriense se quedó segundo entre los cuatro finalistas del talent de Antena 3.

Los contrincantes de Juan Mena (equipo Antonio Orozco) fueron Helena Bianco (Pablo López), Ignacio Encinas (David Bisbal) y Xavi Garriga (Paulina Rubio), que actuaron en la Gran Final con sus coaches y además, los dos últimos finalistas, tuvieron la oportunidad de cantar junto a Vanesa Martín el tema De tus ojos.

Precisamente, los dos finalistas fueron Juan Mena y Helena Bianco. El almeriense no se lo creía en el momento de clasificarse: "Estoy enormemente contento y satisfecho. Esto que me ha pasado en la vida no me lo esperaba, ¡no puede ser!".

El almeriense tuvo la oportunidad de cantar con su coach Antonio Orozco su éxito Devuélveme la vida. En el momento de la decisión, el público de que se encontraba en plató votó entre Helena Bianco y Juan Mena. Al final se decantaron por la artista y el almeriense quedó en segunda posición en el programa. Eva González destacó al almeriense: "Hemos llorado y reído contigo", a lo que sumó David Bisbal por propia experiencia: "Los segundos son también importantes".

El abderitano mostró su felicidad: "Esto no tiene precio, parece mentira. Desde que salí de Almería, David lo que he luchado, por todos los pueblitos de Almería con mi conjunto". Una de las situaciones más emotivas de La Voz Senior fue cuando David Bisbal rompió a llorar abrazado a Juan Mena. "Mi sueño en la vida, no es ser el número, es llegar a tu edad, que mi familia esté ahí llorando por mi. Te lo juro". Antonio Orozco concluyó: "Me ha emocionado ver a David. El éxito durante toda su vida haya decidido hacer lo que quería hacer con su vida".