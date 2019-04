Juan Rafael Muñoz compone marchas para la Verónica y el Cristo del Mar

Su producción compositora es prolífica y abundante en distintos tipos de géneros. Juan Rafael Muñoz contará con dos marchas procesionales por los recorridos de la capital como son Lágrimas de la Verónica, para la Cofradía del Encuentro, y Cristo del Mar, para la Cofradía del Calvario.

Juan Rafael Muñoz describe la pieza que ha compuesto para el Cristo del Mar: “Es una marcha muy especial, por ser la primera que escribimos juntos mi esposa, Loli Garrido Cano y yo. Se trata de una obra para Agrupación Musical, en la que se intenta plasmar a través de la música el momento que se está viviendo en el Calvario. Hemos intentado que la obra ofrezca una melodía, que pueda ser seguida con facilidad mientras se escucha, y que predomine sobre cualquier otro aspecto musical. La fuerza de ciertos momentos contrasta con la suavidad de otros, pudiendo ser observado tanto desde el punto de vista rítmico, como melódico y armónico”.

El músico también ha compuesto una obra para la Verónica de la Cofradía del Encuentro: “Es una obra que tiene su tiempo. La estrené en versión para banda de música, con la Banda de Música de la Universidad de Almería, en la Iglesia de la Virgen del Mar. También cuenta con una versión para agrupación musical. Este año se estrena por primera vez, en versión agrupación musical y además, en una estación de penitencia. Su creación surgió un año en el que la Cofradía del Encuentro no pudo salir a la calle. Todos los cofrades, costaleros y costaleras y directivos estaban muy afectados. Al día siguiente, aparecía una foto en la portada de un periódico local, en la que se podía ver a una costalera llorando. Esa imagen me impresionó e hizo que empezara, casi al instante, a escribir la marcha. En ella se pretende reproducir, musicalmente, la lluvia de ese día y las lágrimas de quiénes no pudieron verla salir”.

Muñoz apunta qué es lo que le atrae de este tipo de composiciones: “En ellas se aglutinan muchos sentimientos que me generan multitud de emociones simultáneamente. Cada obra puede ser como un gran lienzo de contrastes de líneas y de colores a través de las notas musicales. Me suele ocurrir que, después de escribir una marcha, con toda la carga que ella conlleva, tenga la necesidad de escribir una obra de capilla. Es la explosión del color de los timbres de los instrumentos de la marcha y el contraste con la música recogida e íntima que nos puede ofrecer un oboe, un clarinete y un fagot”.

El músico trabajará en próximos proyectos con respecto a la creación de piezas musicales para agrupaciones: “Tengo pendiente la composición de varias marchas más para distintas cofradías, que iremos desvelando poco a poco a medida que vayan viendo la luz”.

Muñoz recuerda cómo nació la oportunidad de empezar con la composición de marchas para Semana Santa: “Todo surge por la necesidad de escribir una marcha para la Cofradía del Cristo del Amor, en la que me encontraba en ese momento. Era como una especie de regalo hacia la Hermandad. Así comencé mi primera marcha dedicada a Nuestra Señora del Primer Dolor. La segunda, un año más tarde, sería para el Cristo del Amor. Y a partir de ellas he ido escribiendo marchas y obras de capilla para diferentes imágenes, sobre todo, de nuestra ciudad”.

El músico describe qué es lo que le inspira a la hora de componer una marcha: “En primer lugar, lo que pueda transmitirte la imagen a la que va estar dedicada. Eso siempre es lo más importante. Después hay otras sensaciones, emociones y sentimientos, que llegan hasta la mente y el corazón fruto de las experiencias vividas con esa Cofradía. Otro elemento significativo puede ser el recuerdo de algunos momentos especiales que he podido observar en la estación de penitencia o en la vida de esa Hermandad”.

En cuanto a marchas para Hermandades y Cofradías de Pasión, para Banda de Música, algunas de las que ha compuesto son: Virgen del Primer Dolor, Cristo del Amor, Dolor y Amor y Palio de estrellas, para la Cofradía del Amor; Madre del Amor y la esperanza, para la Cofradía de los Estudiantes; Costaleros de la Virgen, para la Cofradía de las Angustias; Virgen de la Estrella, para la Cofradía de la Estrella; Virgen de la Amargura, para la Cofradía del Encuentro; Dolorosa de San Pedro, para la Cofradía del Santo Sepulcro; Virgen de la Paz, para la Cofradía de la Borriquita; Virgen de los Ángeles, para la Cofradía de los Ángeles; Virgen de Gracia y Amparo, para la Cofradía de los Molinos; Virgen del Rosario del Mar, para la Cofradía del Rosario del Mar; y Buscando tu mirada, para la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Roquetas de Mar.

Por otra parte, algunas obras para Banda de Cornetas y Tambores y Agrupaciones Musicales: Por ti mi amor, para la Cofradía del Amor; Cristo de la Buena Muerte, para la Cofradía de las Angustias; Lágrimas de la Verónica, para la Cofradía del Encuentro; y Cristo del Mar, para la Cofradía del Calvario. También ha compuesto obras de capilla y hay otras marchas e himnos que son para hermandades de gloria.