Un almeriense busca a su pareja ideal en el programa de Juan y Medio

Estamos inmersos en el mes del amor y la amistad. Un mes en el que las flechas de Cupido buscan nuevos corazones y en el que los conquistados ponen el acento en la felicidad de su relación. Precisamente en este mes en honor al mártir San Valentín, Miguel Lorenzo, se ha decidido a encontrar a su pareja ideal tras años de soledad dedicado por completo al que, sin duda, es el amor de su vida, su hija de 19 años.

“Y qué mejor forma de hacerlo”, asegura, que, en el programa de Juan y Medio, “La tarde, aquí y ahora”, un programa que desde hace años combina entretenimiento, actualidad y música con el protagonismo del testimonio de personas que buscan acabar con su soledad encontrando a su pareja ideal.

Es un hombre de ideas claras, muy comunicativo, corazón noble y con la firme convicción de querer compartir su día a día con una mujer que sea eso, una compañera de vida incondicional. Su pareja ideal no tiene un perfil físico determinado, pero sí debe tener un buen corazón y compartir los valores que él tiene. "La gente va de otra manera a la que voy yo. Y yo no soporto la mentira", aclara Miguel, que no es amigo de relacionarse a través de Internet, porque considera que se miente mucho y siente un rechazo total por la mentira.

Miguel es almeriense y tiene 54 años, “eso dice mi DNI porque mi espíritu, no voy a decir una edad, pero sí que es muy joven”, asegura. Aunque estudió derecho nunca lo ejerció y ahora está prejubilado tras décadas siendo administrativo. Su filosofía de vida: “exprimirla mientras tenga salud. La vida es corta y cuando falta la salud falla todo. Hay que vivir la vida porque solo tenemos una”, explicaba.

Es un hombre familiar, amante de los animales que hace apenas seis meses adoptaba a su perrita Wendy, amigo de sus amigos, deportista, algo que ha heredado de su padre, y fiel “soy hombre de una sola mujer”, matiza. Su deseo es encontrar una pareja “a la que cuidar y que me cuide. Un hombro en el que apoyarme y en el que se apoye en los malos momentos y con la que disfrutar de los buenos”, sostiene.

Tras un largo matrimonio, fruto del cual nacía su hija, por distintos motivos llegaba el desamor. Su hija entonces aún era una niña así que la pareja decide continuar conviviendo bajo el mismo techo, aunque separados, por el bienestar de su pequeña. Hace tres años, “cuando mi hija ya no dependía tanto de mí decidí que era el momento de divorciarme”, explica, apostillando además que “animado por mi propia hija, que quiere que sea feliz, busqué mi nueva casa y me fui del hogar en el que siempre habíamos convivido”. Desde que vive solo “soy más consciente aún de que lo que yo quiero y necesito es vivir en familia”, añade.

Así, alentado por su madre, por su hija, por sus amigos los mismos que en estos años divorciado le han programado “citas a ciegas”, pero de las que “no ha cuajado nada”, señala, se decidía hace unas semanas a contactar con el programa de la televisión autonómica andaluza para encontrar el amor.

Rápidamente le contactaron “y me hicieron varias entrevistas. Conocía el programa viéndolo desde fuera, pero conocer la seriedad con la que se toman las cosas, lo que investigan hasta saber si tu testimonio es real… Me dio más confianza aún”. Así, ayer el martes a las 8:00 de la mañana un coche de producción del programa le recogía para trasladarle hasta Sevilla para buscar el amor de la mano de Juan y Medio. Un programa al que llegaba ilusionado y esperanzado.

Paquita, su madre, también entraba en el programa por teléfono, asegurando que “le gustaría que su hijo fuera feliz con una compañera”. “Es cariñoso, de buen corazón, aporta mucho en la vida”, apostillaba su madre.

Lo que busca es una mujer que tenga buen corazón y buenos sentimientos, dialogante, formal y que quiera una relación formal.

La primera en llamar era Mayca, una mujer almeriense, de Fuente Victoria, de 48 años, divorciada, con muchos puntos en común con el aspirante a encontrar el amor. Ahora, tres su paso por el programa, recibirá cientos de llamadas y le esperan un sinfín de citas hasta encontrar a la mujer con la que compartir su vida.