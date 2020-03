Láminas en blanco y negro para dar luz a Almería.

Almería tiene una luminosidad especial y el blanco y negro, a pesar de estos días de alerta sanitaria, no es su color predominante. Por este motivo, la pintora Agnes Fong ha decidido que el mundo siga dándole color a la ciudad mediante sus láminas.

La artista explica cómo ha surgido esta idea: “Las láminas son páginas del libro Almería. Láminas para colorear y enmarcar. Eran dibujos que había hecho de la ciudad y decidimos editarlos y prepararlos para conformar un libro para colorear. El libro salió por primera vez en el 2017 y al año siguiente sacamos la segunda edición. La idea de convertirlas en láminas que fuera publicando cada día y que pudieran descargarse, imprimir y colorear en casa la tuve a partir de mi propia sobrina. Tiene 6 años, vive en Madrid, y en estos días de confinamiento en casa comenzó a dar color a las láminas del libro y me las enviaba. Contándole a una amiga cubana me sugirió que por qué no lo extendía a mucha más gente y comenzamos a darle forma”.

Agnes Fong apunta que se puede vislumbrar parte de la esencia de esta ciudad: “Cada lámina contiene dibujos que hice de la ciudad en determinado momento. Lugares relevantes como la Estación de Tren o la Alcazaba, pero también calles comunes o esas fachadas tan disímiles que luce Almería. De Almería no conocía nada y al llegar aquí dibujarla fue una manera de entender también la idiosincrasia de la gente, la arquitectura, la manera de vivir”.

La iniciativa ha calado mucho entre las personas que lo descargan desde sus casas: “A pesar de que el libro se ha vendido mucho ha sido otro enfoque, otra manera de ver las láminas. Incluso amigos de Valencia y Barcelona que conocen Almería también se han animado a colorear. Ya he recibido unas cuantas fotos de estas láminas terminadas. Ha sido mi granito de arena en estos días”.

Para la pintora, esta iniciativa le transmite “la alegría de saber que ayudas a los demás a pasar ratos placenteros y a aprender también”. Es una artista que trabaja mucho el detalle y que se pierde en cada dibujo, donde emplea encaústica, tintas, acuarelas…

Cada obra pintada es una reinterpretación de la original. “Me emociona recibir estas láminas y ver cómo las interpretan los demás. Yo he dado color a esos mismos dibujos, pero los resultados son diferentes por supuesto. Cada persona tiene su propia percepción de la ciudad, y la refleja en el color. He recibido fotos de láminas coloreadas, no solo de niños, también de mayores, que han coloreado estas láminas y la han regalado a sus hijos ya enmarcadas”, manifiesta Fong.

Para la artista, es una manera de concienciar a la población: “Acompaña a cada lámina el hashtag #quédateencasa o #yomequedoencasa. La iniciativa de ponerla al alcance de todos en estos momentos tiene ese propósito. Es una forma también de incentivar la actividad en familia, la creatividad, el arte, el amor por lo que te rodea. Cuando ves algo con lo que te identificas y puedes recrearlo a tu antojo eso aumenta tu sentido de pertenencia”.

La pintora tenía prevista una exposición en la Galería Arte 21 de la capital con obras de vistas aéreas, “pero por el momento hay que esperar. También tengo un proyecto de un álbum ilustrado con un amigo narrador”.