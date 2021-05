Lola Fernández seguirá cuatro años como Hermana Mayor de 'El Amor'

La del sábado fue una jornada histórica en la Cofradía del Cristo del Amor y la Virgen del Primer Dolor. Tras unos años convulsos con mandatos no finalizados y dimisiones por doquier, se presentaba una única candidatura con el beneplácito de la práctica totalidad de los hermanos, como se demostró posteriormente en el recuento de votos.

Esto no dejaba de ser un arma de doble filo, ya que podía inducir al electorado a no votar, dando por sentado que el resultado sería el que fue. Además, el día era más de playa que de votación y a las 5 de la tarde, hora de apertura de la mesa electoral, muchos almerienses estaban refrescándose en las cálidas aguas mediterráneas. Y es que, según las normas diocesanas, es necesario un 30% de votos del censo para ratificar el resultado.

La tarde transcurrió plácida y sosegada, sin ningún tipo de problemas. Quizá las anécdotas de algunos miembos del Grupo Joven a los que les habría gustado votar pero, al no haber cumplido los 18 años, no podían hacerlo. “Pero si sólo me faltan un par de semanas”, comentaba alguno. “¿Qué más da?” U otro que decía: “Podiáis haberlas convocado en julio que cumplo los 18”.

Lola Fernández: “Es el día más feliz de mi vida cofrade” Como no podía ser de otra forma, la hermana mayor electa se mostraba exultante de alegría y aseguró al Diario sentirse “muy contenta de que los cofrades hayan respondido y ratificado casi unánimemente la labor que veníamos desarrollando en estos años”. Respecto a sus planes para los próximos cuatro, destacó el “finalizar el paso del Cristo delAmor, algo que realiza hoy día Daniel Ibáñez en Sevilla, así como la parihuela de la Virgen, que realiza en madera de cedro García de la Rambla en Córdoba; ultimar el manto de capilla para la Virgen, fomentar la formación espiritual de los cofrades, aumentar la Bolsa de Caridad, dinamizar la Casa de Hermandad y seguir con la formación del Grupo Joven”. Tiene cuatro años por delante para lograrlo. ¡Enhorabuena!

También votaban personas de avanzada edad alguna de las cuales preguntaba que “dónde hay que firmar para que continúe Lola de hermana mayor que lo está haciendo muy bien”. Algunos, los más jóvenes, enseñaban su DNI informatizado en el móvil.

Una vez cerrada la mesa electoral a las 7.30 de la tarde, se procedió al recuento. Fueron 67 los votos depositados en la urna, la práctica totalidad presenciales aunque hubo alguno por correo, de los que 66 fueron para la única candidata, Lola Fernández Mingorance, y hubo uno en blanco. Suponen el 45% del censo, cifra muy superior al 30% que exigen las normas diocesanas. De ello dio fe el representante de la Agrupación de Cofradías, Javier Morcillo.

Fue ese un momento de alegría y felicitaciones a la hermana mayor electa. Hasta el sábado, la Junta de Gobierno ha estado formada por teniente: Antonio López; tesorero: José Ángel López; secretario: Juan Enrique Ureña; a estos se incorpora como fiscal Domingo Molina, curiosamente, todos ellos hermanos mayores en anteriores etapas, lo que habla bien a las claras del clima de unión que reina actualmente en la Cofradía.

Finalizado el acto electoral, Manuel Cuadrado ofició la Misa de Hermandad de agradecimiento a los Titulares y petición de ayuda para la legislatura.